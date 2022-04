Alpine, Renault y su gran revolución: aceptan ceder sus motores al equipo Andretti si llega a la F1

Alpine y el Grupo Renault están muy cerca de llegar a un acuerdo que puede ser clave para su futuro. La marca francesa ha iniciado ya los trámites necesarios para tener otro equipo al que ceder sus unidades de potencia. Esto supondría una noticia muy importante en caso de confirmarse ya que los galos ganarían una nueva casa en la que poder desarrollar sus unidades de potencia.

Este anuncio llega en un momento clave para Renault y Alpine, ya que la fiabilidad de sus motores ha estado puesta en duda desde el principio del curso, especialmente en caso de Fernando Alonso, que ya ha usado los tres motores que tenía para esta temporada. No obstante, en Alpine esperan poder reutilizar uno de los dos que habían sufrido daños en el arranque de la temporada.

Ahora, el CEO de Renault, Luca de Meo, ha confirmado en el portal F1 Only que el grupo francés está en conversaciones con Andretti para poder ser sus motoristas si consiguen llegar a la Fórmula 1 en el año 2024. Una posibilidad que sería beneficiosa para ambos equipos.

Luca de Meo, nuevo presidente del Grupo Renault.

"Creo que hay conversaciones, no soy yo quien lo gestiona, es más bien Laurent Rossi quien lo hace. Es interesante porque hay un proyecto hermoso detrás, hay personas competentes que tienen los medios y pueden hacerlo bien en la Fórmula 1. Obviamente, en el contexto actual, estamos buscando la posibilidad de asociarnos con alguien. En un momento dado, solíamos vender motores a Red Bull y McLaren, pero ese no es el caso ahora".

Sin embargo, a pesar de que esto pudiera acercar la posibilidad de que Alpine tuviera un equipo filial, en la escudería francesa no lo ven claro. Para ellos, no es importante que el Grupo Renault tenga a alguien por debajo como sucede con Red Bull y Alpha Tauri por ejemplo. Sin embargo, Luca de Meo rechaza esa posibilidad que no convence nada al equipo directivo de Renault.

Rechazo al equipo 'B'

"No soy necesariamente súper fan de esta idea de tener parejas. Creo que la Fórmula 1 merece diez equipos que hagan el trabajo de la A a la Z, eso es lo que pienso. Es un poco como tener el campeonato de España con un equipo de Barcelona A, Barcelona B, Barcelona C, Real Madrid 1, 2, 3... No habría Atlético... ya ves, creo que sería un poco extraño. Esa es mi visión". Una comparación con el fútbol de lo más curiosa.

Fernando Alonso parado en el box de Alpine en Albert Park Europa Press

De Meo alaba el buen trabajo que están haciendo Liberty Media y la FIA para atraer a nuevas marcas y seguir aumentando la capacidad de negocio: "Creo que la Fórmula 1 tiene un crecimiento que es obvio. Vemos muy bien el trabajo de Stefano Domenicali en particular".

"Creo que realmente están desarrollando el deporte, atrayendo a muchos patrocinadores e incluso con las últimas decisiones de algunos fabricantes como Volkswagen que quieren entrar, saben muy bien que hay potencial. Es la categoría en la que todos quieren estar, es la cima del automovilismo, es el escaparate".

[Más información: Fernando Alonso desvela cuándo llegará el momento de decir adiós a la F1]

Sigue los temas que te interesan