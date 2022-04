Hamilton, en el ojo del huracán: varias leyendas de la Fórmula 1 apuntan a su final en Mercedes

Las dudas crecen en torno a la figura de Lewis Hamilton. Mercedes vive un drama en cuanto a lo deportivo, pero va camino de hacerlo también en lo institucional. La escudería alemana ha perdido claramente su sitio en la nueva Fórmula 1, pero quien peor lo está pasando es Lewis Hamilton.

Muchos se preguntan si la escudería germana debería haber cambiado ya su jerarquía para no echar a perder definitivamente su año. Hamilton es el siete veces campeón del título de pilotos, pero ahora mismo, su rendimiento está muy lejos del mostrado por su compañero George Russell. Por ello, muchas voces apuntan a la posibilidad de que esta presión termine pasando factura al británico. Algo que ya vivió por ejemplo con Rosberg, pero antes lo hacían en lucha por los primeros puestos.

Ahora, Hamilton es séptimo en la clasificación con solo 28 puntos mientras que Russell es cuarto con 49 puntos. Nunca se ha bajado del Top5 y ha superado a su compañero en tres de las cuatro carreras, igualando su mejor resultado con una presencia en el podio para cada uno. Por ello, una leyenda como Jacques analiza analiza ahora su situación en declaraciones recogidas por el portal de los Países Bajos de Formula 1.

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Australia.

"Es una cuestión que saldrá. Mientras tanto, Mercedes necesita aprender cómo perder ahora. George Russell está haciendo un buen trabajo como perseguidor, pero esto lo aprendió en Williams, mientras que Hamilton siempre tuvo algo por lo que luchar".

"Lewis no parecía suficiente agresivo en Imola, era como si ni siquiera pudiera luchar. No es fácil ser el jefe del equipo de Mercedes justo ahora. Si eres Toto Wolff, ¿qué eliges a la superestrella, al chico del póster, el campeón que rompe récords con imagen internacional que te cuesta una gran suma de dinero o desarrollas el coche para el talento prometedor?".

Villeneuve asegura que tener a un piloto como Hamilton en esa situación es realmente complicada: "Una gran estrella como Lewis es genial si ganas, pero si no, la contrapartida es mucho mayor. Un campeón no tiene el derecho a ser no competitivo. Nos hemos llevado sorpresas en el pasado. Ha pasado antes que los campeones a veces dicen 'basta".

En una línea similar a la de Jacques Villeneuve se muestra también otra leyenda como Ralf Schumacher, quien empieza a ver que la tendencia en Mercedes está cambiando. Además, cree que Hamilton no está sabiendo adaptarse a las circunstancias y eso puede derivar en una alternativa en el liderazgo del equipo donde sus siete títulos podrían no valer relativamente nada en favor del presente y del futuro. El hermano del 'Kaiser' habla en Sky Alemania.

"Tiene que preguntarse por qué Russell es mucho más rápido que él. Tiene que admitir que Russell es mejor piloto justo ahora. Si las cosas siguen así las próximas semanas, las cosas se volverán emocionantes en el equipo. Puede haber cambios en la jerarquía. Pero estoy lejos de decir que Hamilton perdió el momento de retirarse. Los coches nuevos requieren que los pilotos se adapten un poco y Hamilton no está acostumbrado a eso".

Lewis Hamilton en el paddock del circuito de Albert Park

Hamilton defiende el W13

Mientras tanto, Hamilton echa balones fuera y confía en poder revertir la situación. Además, aunque el W13 se lo está poniendo difícil, asegura que no es el peor coche que ha conducido durante sus años en la Fórmula 1, si no que en el paso tuvo monoplazas peores y con los que consiguió grandes resultados. En ese sentido, apunta directamente al MP4-24 de McLaren para 2009.

"Hay gente que me ve y dice que nunca he pilotado un coche malo, pero os puedo asegurar que lo he hecho. El coche de 2009 de McLaren es con mucha claridad el peor coche con el que he corrido en mi trayectoria en Fórmula 1. El W13 no está tan cerca aún de aquella experiencia y creo que es un coche que tiene mucho potencial, como también el McLaren de 2009. Aquel año arreglamos y mejoramos el monoplaza y pudimos volver a estar en la lucha. Esta vez también tengo plena confianza en que mi equipo pueda hacerlo y volvamos a la batalla".

En aquel 2009, McLaren terminó ganando dos carreras en Hungría y Singapur y por eso ahora espera correr una suerte similar. A pesar de que muchas informaciones señalan que Mercedes ya se habría centrado en el proyecto del 2023, Hamilton lo niega y sigue teniendo la mente puesta en mejorar su rendimiento para este curso.

