Jordi Cruyff: "¿El Real Madrid? Cuando algo se repite es una cualidad, no es suerte"

No hay nadie que no opine de lo sucedido en el Etihad Stadium entre Manchester City y Real Madrid. Jordi Cruyff ha aprovechado la inauguración del Cruyff Court Constantí -un campo de fútbol de césped artificial para los niños y las niñas- para hablar de lo que pasó en la ida de las semifinales de la Champions League.

"Cuando ya llevas unas cuantas eliminatorias seguidas así, no es suerte. Al final es una cualidad que tienen de creer, carácter, mentalidad, no darse por vencidos... también hay que tener un poquito de suerte, que la pelotita te entre o te salga. Pero cuando es algo repetitivo, es una cualidad, ya no es suerte", afirma el hijo del mítico Johan Cruyff.

Después de referirse al eterno rival, pasó a analizar la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Incluidos nombres propios como los de Erling Haaland o Robert Lewandowski. "El presidente ya ha respondido, entonces al final no hace falta contestar. Ya lo ha dicho. Ni confirmo ni desmiento. Estoy más metido en la plantilla", apunta sobre el noruego, mientras que del polaco dice que "tiene contrato. Soñar es gratis, pero los jugadores no".

Otros nombres

"No hablo de nombres porque solo molestas y encarecen el precio", afirma un Jordi Cruyff al que también se le pregunta por casos como los de Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé o Gavi. Los dos últimos están pendientes de renovación. Precisamente, este martes se anunció la prolongación del contrato de Ronald Araujo.

"Me preguntan por él porque hay alguna crítica o duda y yo dije que es un jugador muy valorado dentro del club y del mundo del fútbol y no es momento para hablar de este tipo de cosas. Estamos en medio de algo que está por encima de todos, de cada uno de nosotros. Hay que cumplir con los objetivos mínimos y estamos peleando para ello", comenta sobre De Jong.

"Estas semanas sabremos si tienen buena finalización o no. Araujo también era un tema que se llevaba mucho tiempo trabajando y queremos tener el mismo éxito con otros jugadores. Es una negociación, hay dos que quieren y a ver si se consigue", continúa sobre las renovaciones de Dembélé y Gavi.

Proyecto culé

En lo que tiene total confianza es en el proyecto con Xavi Hernández a la cabeza: "Confianza y paciencia van unidos. Una cosa no quita la otra. Hemos tenido una racha tremenda. Hay que recordar no solo hace un mes, sino mirar en diciembre, que íbamos séptimos, octavos, novenos... y luego nos hemos ilusionado con la posibilidad de pelear por el título. Nos hemos de quedar con eso, no solo con las decepciones de las últimas semanas. Ahora hay que cumplir objetivos y luego a trabajar con el míster. Hemos de modernizar conceptos, el fútbol ha cambiado, el ritmo, las necesidades para competir... hay que prepararse para estar en la buena onda".

Sobre cuántos fichajes harán en Can Barça, Jordi Cruyff tira balones fuera: "Más que números, lo que hay que hacer es ver algunos conceptos que hay que modernizar. El fútbol es cambiante y tenemos que estar abiertos a esos cambios. El que no avanza, se queda atrás. Es importante tenerlo claro. Estos meses hemos tenido una gran racha, aunque estas últimas semanas han sido un poco más difíciles. Es importante analizar, tener buena comunicación. Hasta que no sepamos qué podemos hacer hay que hacer plan A, B, C y estar preparados".

