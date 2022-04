Cumbre en Alemania por el futuro de Robert Lewandowski: la petición al Bayern Múnich

Robert Lewandowski ha decidido abandonar el Bayern Múnich a final de temporada. Al menos eso es lo que asegura el diario Bild, en una información en la que se destaca que a lo largo de esta semana se producirá una cumbre entre los dirigentes del club bávaro y Pini Zahavi, el representante del futbolista, para tratar el futuro del internacional polaco.

Desde el medio alemán no se descarta que la reunión entre el club y el entorno del jugador se pueda producir en las próximas horas. Lewandowski parece haber decidido abandonar el Allianz Arena este verano. Y eso será lo que trasladará el agente del delantero al Bayern Múnich.

En la propia entidad bávara se cree que en la citada cumbre, no solo se transmitirá la decisión de dejar el equipo, sino también de presentar alguna propuesta para su futuro. Y es que el Bayern Múnich tendrá que negociar el traspaso de Lewandowski, ya que el goleador polaco tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2023.

Robert Lewandowski, celebrando un gol con el Bayern Múnich en la temporada 2021/2022 Reuters

Durante varias semanas, se ha especulado con que el club de destino del delantero sería el Fútbol Club Barcelona. Desde el Camp Nou buscan un 'nueve' de garantías y junto a Benzema o Haaland, el polaco es el más fiable en cuanto al gol se refiere. Laporta ya le abrió las puertas este mismo mes de abril: "Tiene más posibilidades de venir".

Posición del Bayern

Lewandowski quiere salir. Da su ciclo en el Bayern Múnich por acabado, además de no contar con la mejor de las relaciones en la actualidad ni con su todavía entrenador, Nagelsmann, ni con la directiva del club germano. Sin embargo, en la entidad se resisten a perder al que ha sido su gran goleador durante los últimos años -y Premio The Best de la FIFA 2021-.

"Que Lewandowski se vaya este verano no es una opción. Tiene contrato hasta 2023. Tendremos algunas charlas pronto y veremos cómo se desarrollan y cómo actuar después. Queremos que se quede", ha llegado a afirmar Hasan Salihamidzic, en declaraciones para Sky Sports. El Bayern no es un club vendedor y por ello se ha asegurado que no venderían a Lewandowski ni por 50 millones de euros.

El propio Nagelsmann, pese a los rumores sobre sus discrepancias con Lewandowski, afirmó que no creía que el delantero quiera irse del Allianz Arena: "Por supuesto que me gustaría retenerlo, es un goleador importante. Tiene contrato, hay conversaciones. Nunca tuve la sensación de que quiera irse". Esto fue en febrero, parece que algo ha cambiado después del batacazo en la Champions League frente al Villarreal.

