La FIFA acabará con el negocio de los padres: veto a las comisiones tras los casos Haaland y Mbappé

El máximo organismo del fútbol internacional lleva tiempo buscando estrechar el cero a los agentes de los jugadores. La FIFA está cerca de lograrlo, puesto que en julio de 2023 se aplicará el nuevo reglamento de representantes (a falta de ser aprobado entre junio y septiembre de 2022). Una de las claves girará en torno a los padres de los futbolistas.

Hace tiempo que nos acostumbramos a los futbolistas de primer nivel cuyas carreras eran manejadas, en parte o en su totalidad, por uno de sus padres o los dos. De los que ocuparon portadas fue Neymar padre, que admitió haber ingresado hasta 40 millones de euros en comisiones por el fichaje de su hijo por el FC Barcelona.

Tras lo del brasileño, se han seguido dando casos similares. Dos de ellos conciernen a los futbolistas más mediáticos de la actualidad: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos han estado acompañados por sus padres en lo que se refiere a sus carreras, contando el francés con la asistencia de la abogada Delphine Verheyden y el noruego con la agencia que dirigía Mino Raiola y ahora hace otra abogada, Rafaela Pimienta.

Alf-Inge Haaland y Erling Haaland.

La FIFA no quiere que se repita lo sucedido con Haaland. Este acaba de fichar por el Manchester City, que no solo se ha hecho cargo de los 75 millones de cláusula. El coste total es más del doble por las comisiones, repartidas entre la agencia de representación (50 millones) y el padre (30). Alf-Inge, padre de Erling y ex del Manchester City, entre otros equipos, ha participado de forma activa en las negociaciones de Haaland.

El cacho de pastel que se ha llevado Alf-Inge es lo que quiere eliminar la FIFA. Los agentes -no los familiares- tendrán un porcentaje muy limitado en lo que respecta a las comisiones. Solo cobrarán un máximo de 10% del precio de la transferencia si el representado es el club vendedor, un 3% si se trabaja para el jugador o el club comprador y un 6% si es para ambos a la vez. Los límites estarán bien establecidos.

Ahora, para los familiares no se aplicarán dichas normas. Básicamente, según el cambio de las reglas de la FIFA, no podrán percibir comisión alguna a no ser que ejerzan de agentes, con sus licencias necesarias para ellos.

Alf-Inge no hubiera ingresado ni un solo euro de comisiones y la agencia de Raiola, ahora en manos de Pimienta, solo 2,25 millones. Es decir, la operación en sí le habría costado al Manchester City 77,25 'kilos', que son 77,75 millones menos que lo que de verdad le ha valido hacerse con el delantero noruego.

Fayza Lamari y Kylian Mbappé compartiendo una foto en Navidad

La diferencia es sideral, siendo quizás este el último verano en el que se vieran casos como el de Haaland o el de Mbappé. El delantero francés saldrá libre del PSG si no renueva, pero el Real Madrid no se lo llevará gratis. Pagará una prima de traspaso que superará los 100 millones, aunque no ha trascendido si de eso caerá un porcentaje concreto para su familia.

Wilfried Mbappé y Fayza Lamari, padres de Kylian, separados, han tenido siempre gran peso en las decisiones que ha tomado su hijo en su carrera. El padre vela más en lo deportivo y la madre en las negociaciones, con la abogada Verheyden como mano derecha. Lo que levanta menos inseguridades sobre el 'clan Mbappé', por ejemplo, es que la abogada trabaja con tasa fija y no en base a comisiones como los agentes al uso.

La FIFA quiere acabar con la de comisionistas que con los años ha ido a más. Los clubes estarán más tranquilos y, por otro lado, se podrá premiar más a aquellos equipos que han formado en sus inicios a las estrellas del momento. Un escenario más limpio, aunque a un año vista y eso quizás motiva a los agentes/familiares a cerrar sus negocios este verano o el invierno que viene.

[Más información: Así es Rafaela Pimienta, la abogada brasileña que sucederá a Mino Raiola con sus jugadores]

Sigue los temas que te interesan