Simeone: "Soy el primer responsable para que se queden tranquilos o no"

El Atlético de Madrid sufrió una dolorosa derrota en Bilbao, al mismo tiempo que el Real Madrid coronaba a la Diosa Cibeles tras proclamarse campeón de La Liga. Se conoce al ganador del título, pero no quiénes le acompañarán definitivamente en la próxima edición de la Champions League. Los del 'Cholo' Simeone pincharon frente al Athletic Club y ven al Betis y a la Real Sociedad acercándose.

El técnico argentino entonó el 'mea culpa' en rueda de prensa y comenzó analizando cómo se había desarrollado el partido: "Estamos en un momento de dificultad otra vez, tras estos diez años que llevamos hubo pocos, pero ahora nos ocupa y buscamos los mejores caminos, si los ves como entrenan, como trabajan, no creo que falte agresividad, falta contundencia, pero no hay excusas con estos pequeños grandes detalles, que son los que te posicionan en el partido".

"Los primeros minutos no fueron buenos y luego tuvimos la de Kondogbia y la de Carrasco. En el segundo tiempo el penal nos genera una dificultad añadida, el tiro libre de Griezmann que no nos mete en el partido. Y hay ansiedad por no conseguir el objetivo que el club tiene marcado", agregó Simeone ante los medios de comunicación.

El 'Cholo' Simeone, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

La defensa no estuvo bien, en especial en el inicio del partido, algo que no ocultó el 'Cholo': "Los primeros 15-20 minutos no fueron buenos, con las carreras de Williams, nos generó dificultad, luego nos acomodamos mejor". A continuación, insistió en el mal arranque en el Nuevo San Mamés.

"Siempre esa tarea de concentración, ese empuje... depende mucho de como generamos los entrenadores y se ve que en estos momentos no estamos asaltando con lo que queremos generar en la previa de los partidos para que generen lo que queremos", afirmó el técnico colchonero. Eso sí, no se olvidó del mérito del rival: "Claro, sin duda. Mucho mérito".

Champions League

El 'Cholo' Simeone sentenció su intervención refiriéndose a la Champions League y su responsabilidad como entrenador del Atleti: "Me ocupa, como siempre he dicho, hay que saber estar en los momentos complicados, que han sido pocos estos años, y veremos quién está ahora. La responsabilidad depende de mí y soy el primer responsable para que se queden tranquilos o no".

