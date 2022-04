La Liga de Karim Benzema y Thibaut Courtois: así se convirtió el Real Madrid en un campeón de las áreas

Reducir todo el trabajo de Carlo Ancelotti y la plantilla del Real Madrid de toda una temporada en dos nombres quizá sea injusto en otro caso, pero no cuando se revisa La Liga que van a firmar Thibaut Courtois y Karim Benzema. Estos dos jugadores son los principales responsables de que Marcelo haya levantado este sábado el título número 35 del campeonato nacional de fútbol español. Ambos han tenido un rendimiento digno de Balón de Oro y los blancos han dominado con ellos las dos áreas.

En la rival, el que un día fue un gato sin gol se ha convertido en un auténtico depredador. Aunque la transformación ha llegado en las últimas temporadas, ha sido en la que ha supuesto un nuevo título para la entidad de Chamartín el que ha elevado al nivel de leyenda a Benzema. Los 26 goles que ha marcado el delantero galo hasta el momento han llegado todos dentro del área, siendo siete de ellos desde el punto de penalti.

En la propia, Courtois ha elevado el nivel de cualquier otro portero en la historia del Real Madrid. El belga ha aparecido en todos los partidos como una estrella inabarcable. Poco queda de aquel jugador que en su primera temporada fue discutido. Ahora mismo es el mejor guardameta del mundo y nadie lo pone en duda. Seguramente no acabe como el menos goleado y el Zamora se ha complicado mucho por otros metas que han jugado menos, pero sus paradas han valido el título.

El mejor portero

Decir que Thibaut es el mejor del mundo está refrendado con los datos que ha acumulado en La Liga en comparación con los mejores porteros de Europa. En los 34 partidos que ha disputado, ha hecho 90 paradas, con un porcentaje de goles salvados del 75% sobre los 117 disparos sobre su portería que ha recibido. Es más, su trascendencia también ha llegado desde el punto de penalti. Le han chutado tres durante el campeonato nacional y ha detenido dos.

Si bien es cierto que los otros cuatro mejores porteros de las cuatro ligas europeas más destacadas han concedido menos goles (Keylor Navas, Manuel Neuer, Mike Maignan y Alisson Becker), todos ellos han jugado menos encuentros también y han recibido menos disparos. Eso les permite a los guardametas de Milan y Liverpool tener un mejor porcentaje de goles salvados (78% y 76% respectivamente). Ambos han concedido solo 20 goles, una cifra que mejora el del PSG (16) sobre todo porque solo ha jugado 19 encuentros.

Los datos de La Liga, la Ligue-1 y la Bundesliga de Thibaut Courtois, Keylor Navas y Manuel Neuer. David Vicente

Courtois ha demostrado sobre el césped en más partidos que nadie (34) que para más que nadie (el siguiente es Maignan con 73) y que lo hace en momentos más determinantes. El belga se ha mantenido constante durante toda la temporada de La Liga, incluso en los tres partidos en los que los blancos terminaron sucumbiendo. Empates que salvaron un punto también llevaron su sello, así como triunfos conseguidos en los instantes finales llegaron vivos hasta ese instante por su culpa.

El más determinante

Y ahí aparecía Karim Benzema. El francés tiene la mejor tasa de conversión de goles entre los cinco mejores goleadores de las cinco grandes ligas europeas (Mohamed Salah, Ciro Immobile, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé). Mientras el que en teoría será su compañero la próxima temporada pasa por poco el 20% y el egipcio llega al 23%, el galo supera con creces el 29 (29,55%). Es decir, que de 100 disparos, marcaría 28. Supera por poco al de la Lazio (28,57%) y al polaco (28,57%).

Pero la labor de Benzema en el Real Madrid no se centra solo en anotar, también en crear juego. Mientras los otros delanteros viven prácticamente en el área, el francés se esfuerza para asociarse con otros compañeros y construir la jugada que pueda terminar otro futbolista. Cabe destacar que Karim suma 11 asistencias en Liga, dos menos que Salah y cuatro menos que Mbappé (que juegan como extremos). Eso explica que sea el jugador con mejores registros de pase entre estos delanteros.

Tras intentar 1.140 pases y completar 974, Benzema cuenta con un 85% de acierto en sus asociaciones. La mayoría de estas son en la línea de tres cuartos, cuestión que le convierte en el principal creador de oportunidades del equipo con 57, así como también es el que se encarga de hacerlas útiles convirtiéndolas en goles.

Los registros de Karim Benzema, Mohamed Salah, Ciro Immobile, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé en La Liga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue-1. David Vicente

Solo Mbappé le sigue con el 82%, y 60 ocasiones creadas, mientras que Salah se queda atrás con el 80%, con el mismo número de chances created, y Lewandowski e Immobile solo suman un 77%, con 23 y 35 ocasiones generadas respectivamente. Por eso es más completo que todos ellos.

La venda de leyenda

Parece que todo cambió en la vida de Karim Benzema con un simple vendaje y un no a una operación. Todo empezó el 13 de enero de 2019 en el Benito Villamarín durante un Betis - Real Madrid. En una jugada desgraciada, tras una entrada de Bartra, intentando evitar caer de lleno contra el césped, el francés se fracturó el dedo meñique de la mano derecha. Sus gestos de dolor fueron ostensibles y pidió el cambio; no pudo jugar la segunda mitad ni tampoco el siguiente duelo.

Desde entonces juega con un vendaje en esa mano que se ha convertido en característico y que, sobre todo, ha coincidido con una mejora de rendimiento casual. Este año ha sido el líder, llevando también el brazalete de capitán ante la presencia en el banquillo de Marcelo, tanto por sus goles como por su carácter. Es esta cuestión la que convenció a toda la parroquia del Bernabéu de que en este delantero había una estrella que hiciera superar el vacío de Cristiano Ronaldo.

Este año lo ha hecho con sus famosos intangibles, pero también con sus cifras. En las ocho primeras jornadas ya había conseguido nueve goles y siete asistencias que dejaban ver lo que iba a ser el resto de la temporada. En ese plazo de tiempo cabe destacar su liderazgo en un partido que se había complicado mucho. El Real Madrid visitaba Mestalla y se veía condenado a la derrota llegando al minuto 85 con 1-0 en contra. Benzema, con gol y asistencia, apareció junto a Vinicius para darle la vuelta.

Karim Benzema celebra su gol de penalti al Celta de Vigo REUTERS

También encontró en ese momento la que sería su víctima preferida esta temporada: el Real Club Celta de Vigo. Se le complicó el partido al Real Madrid en el Bernabéu yéndose al descanso con 1-2 en contra. El francés asistió a Vinicius y marcó tres goles para firmar una goleada final. En la vuelta estuvo a punto de repetir después de marcar dos penaltis y fallar un tercero. Pero si se habla de un equipo al que le tiene cogida la medida el francés ese es el Athletic Club.

Es el equipo al que más goles le ha marcado en su carrera y esta temporada le hizo los tres que marcó el Real Madrid en los dos partidos. Los seis puntos que firmaron los blancos ante el equipo vasco llevaron el sello del galo. En el Bernabéu, la afición se entregó a su delantero con una ovación cerrada y a grito de "¡Balón de Oro!" mandaban un mensaje a France Football, que acababa de darle a Leo Messi el premio. El galo amplió hasta la cifra de 17 goles su cuenta particular ante el Athletic en la segunda vuelta en San Mamés.

Karim Benzema celebra uno de sus goles al Athletic Club en San Mamés REUTERS

Hay tres citas en el campeonato en las que Benzema se hizo decisivo para este título de Liga. Las dos victorias ante el Rayo Vallecano, el equipo revelación de la temporada, llevaron su sello. Marcó el segundo en el Bernabéu y el único gol en Vallecas, un lugar casi inexpugnable durante todo el año, en el minuto 83. Pero la más recordada será la culminación de la remontada en el Sánchez Pizjuán en el descuento con un tanto que hacía acariciar el título al Real Madrid.

Ese tanto le convertía en el tercer máximo goleador histórico del Real Madrid en La Liga con 217 tantos, superando los 216 goles que logró Alfredo Di Stéfano. Por delante ya solo tiene a Raúl, que marcó 228, y a Cristiano Ronaldo, que logró 312. Los 25 tantos de esta temporada son su mejor registro en una campaña y también ha alcanzado el tercer puesto en la tabla de goleadores históricos del club con 320, a solo tres de González Blanco. Su leyenda todavía puede crecer.

El muro

El fútbol no deja de ser un deporte en el que marca la diferencia el que más marca y el que menos encaja. Toda táctica, estrategia, innovación y formación extraña queda reducida al fracaso si hay un portero inspirado al otro lado. La inspiración se convierte en excelencia cuando existe una periodicidad. Así es como se puede resumir La Liga de Thibaut Courtois, donde el guardameta se ha consolidado por encima del lugar donde los expertos le han puesto.

Mientras la revista FourFourTwo no le ha incluido entre la lista de 10 mejores porteros del mundo, el Balón de Oro no le considera para el premio o el The Best tampoco le premia, el de Bree ha completado una temporada de ensueño con la consecución de esta Liga. Todo comenzaba en la jornada 3 en la que el Real Madrid pasó de un 1-0 en contra gracias a un paradón de Courtois a Montoya a marcar el 0-1 final. Además, hizo siete paradas en el partido en el que más paró en el año.

Thibaut Courtois, tras hacer la estirada increíble a Iago Aspas. EFE

Cuatro jornadas después se ganaba la ovación de todo el Bernabéu cuando frenaba a Danjuma en dos ocasiones claras para cerrar su portería y asegurar un punto en el empate a cero. Pero su gran momento llegaba con la portería a cero ante el Atlético. Dos paradones a tiros de falta de Griezmann y Lemar y su segunda mitad en la que frenó el vendaval rojiblanco con seis paradas en total marcó un punto de inflexión para consolidar la candidatura al campeonato.

Hasta en las tardes menos esperadas aparecía. En un partido que el Real Madrid gana 4-1 al Valencia en el Bernabéu, es capaz de parar un penalti a Guedes, que luego marcaba de rechace. Durante todo el encuentro y en el intento de remontada desquició al Valencia con cinco paradas. Lo mismo hizo con el Rayo en Vallecas, tras arruinar una doble ocasión de Trejo y Álvaro antes del gol de Benzema de la victoria. Antes hizo otro paradón a Mario Suárez que se sumó a las cinco paradas con las que terminó.

No solo fue el mejor en las victorias, también en las derrotas. El peor día de la temporada del Real Madrid es sin duda el encuentro en el Bernabéu ante el FC Barcelona. Hasta 10 tiros sobre su portería afrontó el guardameta del Real Madrid en la goleada culé por 0-4. Tuvo que hacer otras seis paradas para evitar una humillación mayor. Eso sí, todo esto sirvió para que el equipo reaccionase y haya terminado el año de forma extraordinaria.

