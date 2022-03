Xavi Hernández: "Le mandé ánimos a Messi tras la remontada del Real Madrid"

El Barcelona está obligado a reaccionar tras el pinchazo europeo ante el Galatasaray. El equipo que dirige Xavi Hernández ha de estar preparado para la vuelta en Turquía y para el compromiso de este domingo ante Osasuna. El objetivo del equipo azulgrana es recuperar la tercera plaza de Liga que se escapó momentáneamente con el triunfo del Atlético de Madrid ante el Cádiz.

Xavi acudió a sala de prensa este sábado. El técnico catalán analizó los retos de su equipo y varias cuestiones sobre su plantilla, pero volvió a ser preguntado por el partido entre Real Madrid y PSG. En la previa admitió ir con el equipo parisino y tras la remontada madridista confiesa que habló con Leo Messi.

Evolución de Araujo

"No me había planteado que hable con Puyol o Mascherano. Desde dentro le podemos ayudar. Es el futbolista que más ha mejorado desde que estamos, sobre todo con balón. Ha mejorado muchísimo. Hace cambios de juego tremendos, divide. No siempre se encuentra la mejor solución porque no lo había entrenado y no es de la casa sino que vino fichado por el Barça B. Se está atreviendo y es una ventaja para nosotros".

Dosificar a Aubameyang

"Ha de ser importante y llevaba mucho cansancio. Los tres de arriba y los interiores hacen un gran esfuerzo. Hay que dosificarlo. Da muchas posibilidades. Tiene gol, se asocia...".

Cuentas en Liga

"No hago cuentas. Mi cuenta es mañana. Ya se nos escaparon puntos en El Sadar. No pienso más allá. No pienso en el Galatasaray".

🗣 Xavi: "Contra el Galatasaray nos faltó atacar mejor. Estuvimos mejor en la segunda parte" pic.twitter.com/hFsU7ehmuv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 12, 2022

Decepción en Europa League

"Es un tema de bloque bajo-medio, ellos defienden bien. Pero hay que mantener la intensidad, no nos pueden ganar en intensidad. No la podemos bajar".

Haaland - Mbappé

"Son hipótesis. Entreno a los que tengo.. Cualquiera quiere jugadores importantes. Pero son hipótesis. Para LaLiga estaría bien que vinieran. Y para los clubs. Creceríamos todos".

Osasuna

"Tenemos diferentes soluciones a las circunstancias. También estuvimos muy bien en Elche y era bloque bajo. Hay que cambiar cosas en relación al Galatasaray, pero el portero estuvo excepcional. Tenemos soluciones si se cierran atrás".

Real Madrid - PSG

"Le he mandado ánimos a Messi. Son situaciones del fútbol, el Real Madrid dio la vuelta con fe y ganas y sacó la eliminatoria. La Champions es así. Nos pasa también a nosotros. Si bajas la intensidad, nos pueden ganar".

Galatasaray

"Nos faltó atacar mejor. Que el 9 no bajara tanto. Lo hemos analizado. Faltó circulación. Hay que ser autocríticos. La segunda estuvimos mejor".

Eric y Araujo, apercibidos

"Decidiremos. Elijo centrales en función de ellos y el rival. Si tiene más envergadura tipo Bayern con Muller y Lewandowski, necesitas más envergadura. Mañana decidimos. Tenemos centrales de garantías. Podemos elegir".

Busquets

"En ciertos momentos le puede suplir Frenkie o Nico. Nico puede adaptarse a '6'. Es una opción. También tiene gol. A Pedri no le veo de pivote".

Partido

"Osasuna es un equipo que se adapta a diferentes sistemas, defensa de cinco, de cuatro, presiona, espera, llega a banda, no se lo piensa, tiene muchos recursos... Será un partido difícil porque es un equipo intenso y agresivo y no encaja gol fácilmente. Jagoba está haciendo un trabajo extraordinario. Costará. Viene con confianza tras ganar al Villlareal".

