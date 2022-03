Xavi Hernández, tras empatar ante el Galatasaray: "Quizás ha habido demasiada euforia"

Xavi Hernández analizó el empate del Barcelona ante el Galatasaray en la ida de octavos de final de la Europa League. El entrenador azulgrana destacó la gran actuación del portero rival, un Iñaki Peña cedido justamente por los culés. El técnico destacó que merecieron ganar y pidió tranquilidad para evitar que la excesiva euforia desconcentre al equipo.

Problemas de juego

"Ellos han estado muy bien, muy sólidos. Han estado muy intensos, muy agresivos. Todos han trabajado y en especial Iñaki Peña. Ha estado muy bien. Hemos chutado fuera del área, una muy clara de De Jong que parecía gol, una de Dembélé... No hemos generado tantas ocasiones porque hemos estado muy espesos. No hemos estado del todo bien en ataque. En la segunda parte hemos estado mejor, como mínimo para ser justos un 1-0. Ha sido demérito nuestro y mérito suyo. El contrario juega y han estado muy sólidos en defensa".

Final en Estambul

"No hemos estado como en los últimos cuatro partidos. Aun así hemos dominado mucho, hemos generado ocasiones claras. El fútbol tiene estas cosas. Hay días en las que no estás tan fluido. Preocupado no es la palabra. Contrariado sí. Nos la jugamos allí, como ante el Nápoles. Tenemos buen equipo. Es un resultado que no es bueno y lo considero injusto, pero hay que seguir trabajando. Quizás ha habido demasiada euforia. Esto es fútbol y si bajas la intensidad todo el mundo te compite".

La racha

"Puede servir como toque de atención. Ni hay nada ganado ni perdido. No es un resultado que esperábamos. Ellos han estado muy bien, nos han dificultado mucho. Iñaki Peña ha hecho un partidazo. En otras jugadas no hemos estado acertados. Puede pasar, no hay nada perdido. Es una eliminatoria abierta".

Similitud con el Nápoles

"En el resultado es totalmente similar. Las sensaciones son parecidas. Hemos merecido más, hemos hecho un partido para como mínimo ganarlo. Intentaremos competir mejor en los próximos partidos".

Combate nulo

"Nos ha faltado atacar mejor. Ellos se lo han creído más. Lo he vivido como jugador, cuando no estás fino, estás espeso, no te salen las cosas... No lo veo como un paso atrás, no hay nada perdido. No es un resultado positivo, pero tampoco negativo. Queda como un combate nulo".

Falta de brillantez

"No hemos estado tan brillantes como en otros partidos. Pero es difícil mantener el nivel de brillantez. No hay nada, no estamos eliminados. Puedo decir poca cosa más. No hemos estado finos, hemos estado espesos, pero somos merecedores como mínimo de una victoria".

Fichaje de un portero

"La idea era que fuera cedido para volver al Barça y ser parte de esta plantilla. No ha cambiado nada. Me alegro por él. Tiene personalidad. Nos ha marcado la noche".

Estilo de juego

"Piqué lo entiende más. Eric lo entiende más porque lo ha hecho. Son hábitos que hay que ir generando. Esto es un proceso. Hoy el resultado está ahí. Tenemos que crecer, mejorar y creer en lo que estamos haciendo. Aun así hemos generado 15 tiros a puerta. Hemos sido merecedores de ganar el partido sin jugar a un nivel excelente".

Iñaki Peña

"Estoy contento por él. Ha demostrado que es un jugador de nivel. Ha estado muy bien. Es el fútbol, sin más. Estoy contento por él porque se lo merece. Mira que ha frustrado a su equipo...".

Favoritismo

