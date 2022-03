Pablo Urdangarin logra debutar en Champions con el Barça de balonmano: así fue el recibimiento

El balonmano español sigue muy de cerca la llegada de una nueva perla. Pablo Urdangarin podrá ser conocido por la popularidad de su familia y los sucesos vinculados con el mundo del corazón de las últimas semanas. Sin embargo, la realidad dice que el joven de 21 años también cuenta con una ilusionante carrera deportiva en el balonmano nacional. En apenas unos meses ha pasado de fichar por el Barça a debutar en la Champions.

Pablo Urdangarin, producto de la cosecha del 2000, jugó los tres últimos minutos del duelo entre el Barça de balonmano y el Flensburg. El joven ya había llamado la atención por el hecho de ser convocado. Pero a la vista del buen ambiente en el Palau y del triunfo que estaba cosechando el equipo, la decisión fue dar sus primeros pasos a Urdangarin en un partido de Champions.

La reacción del público era una de las grandes incógnitas. En la grada, además, estaba su madre la infanta Cristina. Sus compañeros le apoyaron y los aficionados del Barça le recibieron con un mayoritario aplauso. Y es que el debate sobre respaldar a un jugador pese a los actos cometidos por sus progenitores será uno de los que se mantenga en la grada azulgrana a lo largo de toda la campaña.

El debut de Pablo Urdangarin en Champions se produce apenas unos meses después de haber fichado por el Barça. El joven, que quiere seguir los pasos de su padre en el balonmano, se unió a las filas azulgranas el pasado verano. Si en agosto se hacía oficial su fichaje, en octubre entraba en una convocatoria y realizada su debut en la competición doméstica. Ha tenido que esperar para hacer lo propio en Champions, pero Pablo Urdangarin ya es una realidad.

Su padre es el que puede propiciar las críticas por su implicación en casos de corrupción. Pese a ello, la estadística confirma que Iñaki Urdangarin fue una referencia en el balonmano azulgrana. A lo largo de su carrera logró, entre otras cosas, ganar seis Copas de Europa y 4 Supercopas continentales. Un palmarés que muy pocos tienen.

Por ello, en una reciente aparición en la Cadena Cope, Iñaki Urdangarin mostró su respaldo a su hijo y las dificultades a las que se estaba enfrentando.

"Me siento muy orgulloso de él. Su etapa de formación no ha sido fácil. Nosotros hemos vivido en países en el que el balonmano no era habitual. Ha tenido que asistir a campus de verano y aunque tiene ese retraso competitivo, su rendimiento está siendo muy bueno. Me encuentro muy orgulloso, independientemente de dónde pueda llegar", confesó en una entrevista para El Partidazo de Cope.

La presión no le ha pasado factura, al menos por el momento. Con 21 años ha demostrado estar capacitado para aguantar el ambiente extradeportivo y cumplir en las pistas. El Barça le ha recompensado y su debut en Champions es una muestra.

