Al-Khelaifi, contra las cuerdas: los ultras del PSG piden su dimisión y critican los fichajes

La situación de Nasser Al-Khelaifi en el Paris Saint-Germain es cada vez más complicada. El presidente del club francés siempre había contado con el respaldo unánime de sus aficionados. Sin embargo, tras la derrota ante el Real Madrid ha perdido el apoyo de los más radicales. Los ultras parisinos han emitido un comunicado donde piden su dimisión y ponen en duda la planificación realizada.

La carta publicada por los radicales del PSG habla de una "inaceptable e inevitable desilusión" que "por desgracia" se temían. La derrota ante el Real Madrid parecía complicada a la vista del nivel de la ida, pero la remontada impulsada por Karim Benzema hizo "realidad" los peores presagios de los aficionados franceses.

Los ultras, además, critican los refuerzos realizados por el PSG. Unos fichajes "estrella" que no han terminado de formar un grupo fuerte. "¿Cómo puedes tener un verdadero plan de juego cuando tu plantilla es un montón de "estrellas" con poca o ninguna complementariedad? ¿Cómo puede un entrenador ser el jefe respetado de su vestuario cuando es evidente que no es el verdadero responsable de las decisiones?", llegan a señalar en dicha misiva.

"¿Cómo se puede regenerar un grupo cuando los eternos sustitutos pueden conformarse con cumplir sus contratos gracias a los cómodos sueldos? ¿Cómo puede sentir la fuerza inmutable de la historia de su club cuando sus colores son alternativamente negro, fucsia, rosa, amarillo....? ¿Cómo puedes tener el deseo de derrocar todo por el pueblo de París cuando te conformas con saludarles desde el punto de penalti y cuando has ido más veces a la Semana de la Moda que a una reunión con representantes de sus propios aficionados?", critican los radicales.

Al-Khelaifi, sin apoyos

La carta reconoce que "no hay nada personal" contra A-Khelaifi, a quien reconocen que deben mucho por lo conseguido con el PSG. "Pero tenemos que admitir que no es el hombre adecuado para el trabajo", indican. "La situación del club requiere ahora una reorganización completa a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente".

"Nuestro París Saint-Germain merece gente que lo sirva y no gente que lo utilice. Contra el Burdeos este domingo mostraremos nuestro descontento y pedimos a todos los aficionados del club presentes que se unan a nuestras acciones sin violencia. Seguiremos movilizados hasta que se pongan en marcha cambios reales. Lo hacemos por el bien del club, no por una marca, no por un producto de marketing", concluye el comunicado de Ultras Paris.

Al-Khelaifi ha quedado muy tocado por la eliminación en Champions League. También un Leonardo que lleva envuelto en críticas muchos meses y a quien se señala como verdadero 'jefe' de la plantilla del PSG. Y hasta el futuro de Mauricio Pochettino está en el aire tras haber dejado escapar la oportunidad de tumbar al Real Madrid. El PSG atravesará meses complicados y la cúpula del club está en el punto de mira.

[Más información - Al-Khelaifi protagoniza un grave incidente en los vestuarios tras la derrota del PSG: "Voy a matarte"]

Sigue los temas que te interesan