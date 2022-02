El emotivo recibimiento a los futbolistas y entrenadores españoles evacuados de Ucrania

Todos los entrenadores y jugadores españoles que estaban en Ucrania han logrado ser evacuados sin ningún daño y se encuentran ya con sus familias. La RFEF ha confirmado que en la noche del sábado, todos los afectados aterrizaron sin problema en territorio nacional. El organismo que preside Luis Rubiales ha destacado la colaboración con otras federaciones para conseguir sacar de la manera más rápida y segura a los siete trabajadores del fútbol atrapados.

Jorge López, director de la academia del FC Kryvbas, Izan Martín, preparador físico del Dnipro, y Marc Gual, jugador del Dnipro, abandonaron Ucrania gracias al trabajo conjunto con la Federación de Rumanía. Todos salieron por el mismo punto fronterizo y, en el caso de López, el club le llegó a facilitar tanto coche como intérprete para poder abandonar Ucrania de la manera más segura.

Abraham Campomar, analista de la selección ucraniana, salió del país tras la invasión de Rusia en un convoy de tres vehículos. Según la RFEF, "el grupo ha decidido mantenerse unido y llegar por carretera a territorio español". Lluís Cortés y Jordi Escura, de la selección ucraniana femenina, lograron salir por Polonia gracias a la colaboración entre las tres federaciones de fútbol implicadas.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, acudió al aeropuerto para recibir a algunos de los evacuados. "Estamos muy contentos. Ante una barbarie como una guerra que condenamos, ayudarles para que todo esto tan intenso y duro que han vivido, lo sea menos. Sobre todo, con la certeza de poder llegar al objetivo que es salir de allí", indicó a los medios oficiales de la Federación.

"El fútbol es pasión, valores, sentimientos. Los veía muy contentos por ver a su familia, pero también rotos por lo que han dejado atrás. A ver si quien tenga que decidir en las altas esferas se da cuenta de que una guerra no vale para nada. Muy contento de haberles echado una mano", espetó el máximo responsable del fútbol nacional.

El impacto de la guerra

Las escenas de emoción dejaron ver alguna lágrima. Jorge López, director de la academia del FC Kryvbas, explicó emocionado que "cuando sales de allí y ves lo que está pasando", uno intenta "mantener la entereza, pero es complicado". Izan Martín, preparador físico del Dnipro, relató cómo vivió el inicio de la invasión: "Empiezas, no te das cuenta. Me despierto y resulta que es un petardazo. Estoy feliz de ver a mi familia, no puedo estar mejor".

En total, siete futbolistas y entrenadores que han podido abandonar Ucrania sanos y salvos. La Federación, que se ofreció para colaborar en la evacuación de deportistas afectados, ha querido mandar su apoyo a sus homólogos ucranianos. "Enviamos nuestro mensaje de respaldo y ánimo a la Federación Ucraniana de Fútbol y a su presidente, Andriy Pavelko; así como nuestra enérgica condena a esta guerra. La violencia nunca es el camino", han indicado.

