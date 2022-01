Martin Braithwaite, el gran olvidado en el Barça: "Voy a tener un impacto enorme en el equipo"

Martin Braithwaite sigue trabajando para asentarse en su regreso a los terrenos de juego. El delantero del Fútbol Club Barcelona, en un vídeo compartido en redes sociales, ha mostrado cómo ha vivido su proceso de recuperación. El danés se lesionó el pasado mes de septiembre y desde entonces ha quedado al margen hasta estos últimos encuentros. El atacante ha dejado claro que quiere "tener un impacto enorme en el equipo".

El ex del Leganés ha quedado olvidado en la actualidad azulgrana. Cuando se lesionó de la rodilla en el partido ante el Getafe, el entrenador era Ronald Koeman y el Barça jugaba Champions League. Meses después, el equipo catalán está en Europa League y Xavi Hernández es quien dirige al equipo. Además, lo hace con un nuevo delantero recién llegado como Ferran Torres. Un escenario que no asusta a Braithwaite.

El delantero explica en el vídeo compartido que "cuando vuelva a jugar, desde el primer día" va a ser "magnífico". "Y voy a tener un impacto enorme en el equipo. Directo cuando vuelva", recalca en las imágenes publicadas. En ellas, Braithwaite manda un mensaje de trabajo psicológico y mental ante las adversidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Braithwaite (@braithwaiteofficial)

"Cuado me dijeron el resultado -de la lesión- les dije: Estás bromeando. Pensaba que no era posible. Okey, me voy a casa", pensó por aquel entonces el delantero. Sin embargo, no tardó en cambiar de actitud: "Siempre le digo a la gente que uno crea su propia vida, tus pensamientos, tus creencas. Siempre lo digo. Hay que sacar algo positivo de esto".

"Tu tienes el poder. Tú eres el amo de tu vida. Y nadie puede interferir en ellos. Quiero mostrarle a la gente es solo cuestión de mentalidad. Nada más. Lo más importante que me digo a mi mismo y el objetivo, no es cuándo voy a volver, es que lo importante es cómo voy a volver", ha destacado en el vídeo adelantado.

Braithwaite define todos estos meses como "un largo camino con dolor, sacrificios y trabajo duro". "Este momento ha estado en mi mente durante muchos meses y estoy muy feliz de haber vuelto por fin", reconoce en el adelanto de cómo ha vivido su recuperación física. La decisión sobre su nuevo papel en el Barça estará en las manos de Xavi Hernández.

Un equipo nuevo

El Barça ha sufrido numerosos cambios desde el pasado mes de septiembre. El equipo catalán continúa involucrado en una renovación del proyecto y Braithwaite se ha perdido numerosas modificaciones del esquema azulgrana. La más importante es la de la llegada de Xavi Hernández como entrenador, pero también la explosión de jugadores como Gavi o la llegada de Ferran Torres.

Este último caso puede ser el que más afecte a Braithwaite, cuyo papel con Xavi está en el aire. El exdelantero del Manchester City es el fichaje estrella de este mercado de invierno y ya sabe lo que es marcar. Pese a ello, en la entidad culé siguen trabajando con el objetivo de incorporar a otro goleador. Una estrategia que parece quitar oportunidades al todavía jugador en segundo plano Braithwaite, que reapareció ante el Athletic con una derrota.

[Más información - Braithwaite: "Vi a Eriksen muerto, lo supe de inmediato"]

Sigue los temas que te interesan