Yusuf Demir: "Me fui triste del Barcelona"

Yusuf Demir abandonó el Fútbol Club Barcelona para regresar a Austria. El motivo de su partida no fue otro que la delicada situación económica que atraviesa el club azulgrana. Si el joven jugador de 18 años alcanzaba los diez partidos con la camiseta culé, el Barça debería pagar 10 millones de euros al Rapid de Viena.

Por esto, el futbolista austriaco regresó al equipo de su ciudad. En declaraciones para la televisión del club, Yusuf Demir explicó cómo ha vivido el cambio: "Me fui triste del Barça, pero maduré y me convertí en profesional. He visto que aquí la gente es feliz por mí y yo eso también me ha alegrado por mí".

El jugador, al que 'vendieron' los medios afines al Barcelona como el 'Messi de Austria', afirmó que su objetivo es volver a disfrutar del fútbol: "Quiero jugar, disfrutar y divertirme. Tengo el hambre de querer ganarlo todo. Mi objetivo es ser primero, no me alcanza con ser segundo".

Yusuf Demir, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Un nuevo comienzo para Yusuf Demir. Un futbolista que explotó de la mano de Ronald Koeman en el Camp Nou. Pero que no acabó de hacerse con un sitio importante con el paso de las semanas. Aunque esta situación puede venir provocada por esa cláusula de los 10 millones de euros.

Parón al noveno partido

Durante la temporada 2021/2022, el jugador austriaco alcanzó los nueve partidos con el Barcelona. Entre La Liga y la Champions League llegó a disputar un total de 290 minutos repartidos en esos nueve encuentros. Tan solo fue titular en tres de ellos y no pudo abrir su casillero goleador con el primer equipo culé.

Su último partido con el Barça lo disputó frente al Bayern Múnich en la máxima competición continental. Después de eso, desde el Camp Nou fueron revelando diversos problemas del jugador para ausentarse de los siguientes encuentros. Primero fue suplente sin más, tras esto llegaron desde unos presuntos problemas estomacales a también un permiso especial.

