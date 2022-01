Cuenta atrás del Barça para cumplir con el deseo de Xavi: Laporta tiene seis días para fichar a Morata

Queda menos de una semana para que el 31 de enero cierre el mercado de fichajes de invierno. Un día que, a priori, carece de la emoción que tiene el último día de la ventana estival de traspasos. Eso a rasgos generales, puesto que hay casos de clubes a los que se les acumula el trabajo y el FC Barcelona es uno de ellos. El asunto de Álvaro Morata está que echa humo.

A comienzos de mes se conoció que el nombre de Morata no solo estaba en la agenda del Barça sino que, además, ya estaba todo acordado entre el futbolista y el club para unir sus caminos. Una noticia bomba que se fue enfriando por la negativa de la Juventus a quedarse sin uno de sus delanteros y el reducido margen del club catalán para incorporar jugadores por su masa salarial.

Uno de los dos problemas parece que se resolverá en las próximas horas. La Juventus va a cerrar el fichaje del ariete Dusan Vlahovic, por el que pagaría en torno a 75 millones de euros a la Fiorentina. Un fichaje de enorme calado, siendo un jugador perseguidos por otros grandes clubes de toda Europa, que obliga a hacer hueco en el vestuario bianconero.

Puertas abiertas para Morata. Pero el Barça todavía tiene que hacer los deberes para reducir más masa salarial. La cuestión es de dónde hacerlo. Joan Laporta y su Junta, en la que Mateu Alemany lleva el peso de los fichajes y las salidas, han hecho malabares para inscribir a Dani Alves y Ferran Torres y ahora se enfrentan a una misión (casi) imposible con un margen inferior a una semana.

En las últimas semanas el Barça se ha ido quitando 'lastre' tomando decisiones como romper la cesión de Yusuf Demir, la renovación de Samuel Umtiti (con renuncia del 10% del contrato y a cobrar el resto en cuatro años y medio) y, sobre todo, la cesión de Philippe Coutinho al Aston Villa, quitándose de encima más de la mitad de su salario.

El Barça tiene seis días para acometer la segunda parte de la reducción de la masa de su plantilla, la que le permita incorporar a un futbolista como Morata. Las opciones no son muchas y menos aún con el tiempo en contra.

Dembélé y otras opciones

El nombre señalado es Ousmane Dembélé. El delantero francés echó por tierra todos los planes del Barça al no aceptar una renovación a la baja con el fichaje de Ferran. La situación se ha puesto tensa entre el jugador y el club, que ya le ha amenazado con apartarle del equipo si no renueva o, en caso contrario, no se busca un nuevo destino este mismo mes.

La salida de Dembélé se da casi por imposible. Primero porque acaba contrato con el Barça en verano y ningún club parece muy dispuesto a hacerse con él a sabiendas de ello. Tampoco al delantero le conviene puesto que irse libre le supondría llevarse una jugosa prima de contrato cuando firme a final de temporada por otro equipo.

Ousmane Dembélé en un partido con el FC Barcelona Europa Press

Sin Dembélé, ¿qué opciones le quedan al Barça? La del adiós de Sergiño Dest parece esfumarse, puesto que el lateral parece querer esperar por el momento para ver si convence a Xavi Hernández. Verano parece un momento más adecuado para él para tomar una decisión respecto a su carrera deportiva.

Como opción también está que Umtiti, pese a su renovación, se marche cedido hasta verano y libre al Barça de más parte de su salario. Y queda pendiente todavía algún asunto como la reducción de salario que se negocia con Sergi Roberto y que seguiría los pasos de otros veteranos como Gerard Piqué, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Las cartas están sobre la mesa en Can Barça. La vía Morata se vuelve a abrir, el agente del delantero ya está en Italia para negociar su adiós y solo falta hacerle hueco. Xavi, que pidió expresamente a Laporta el fichaje del delantero, ve posible su incorporación, pero no se sabrá hasta última hora si se hace o no.

