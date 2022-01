La tensa relación entre Neymar y su padre: "A veces eres demasiado agresivo con la gente"

La relación entre Neymar y su padre también ha pasado por momentos de fragilidad. Tanto que el jugador brasileño del PSG ha llegado a echar en cara a su padre el comportamiento que tiene con su entorno. Así queda contrastado en un documental que protagoniza el delantero y en el que se muestran algunas de sus relaciones personales.

El fragmento en cuestión de 'Neymar, el caos perfecto' que tanto ha llamado la atención es el que muestra los momentos más complicados con su padre. Este es figura fundamental en la gestión de su carrera. Por ello, las tensiones entre ambos también se han dejado ver durante todo este tiempo. En algunas ocasiones, como se refleja en las imágenes, Neymar le ha llegado a recriminar su "agresividad" con los trabajadores cercanos al atacante.

La charla comienza con Neymar Da Silva (padre del jugador) critica que no puede estar "siempre" al lado del jugador cuidándole. "Quiero que entiendas que no tienes que correr más riesgos [...]. Mi principal preocupación es que todo nuestro esfuerzo por construir tu imagen se pierda". Sin embargo, la respuesta de Neymar es más dura.

"No estoy de acuerdo con cómo hablas con la gente", llega a señalar Neymar en el documental. "No me refiero a lo que acaba de pasar. Es en general, no estoy de acuerdo. A veces eres demasiado agresivo. Sé que le pasa a todo el mundo, mis amigos, guardaespaldas, empleados. Yo no hablaría así", destaca un Neymar que apenas recibe explicación de su padre.

Neymar Da Silva contesta a su hijo con un tímido "me voy, me estás gritando". Pero el crack del Paris Saint-Germain, lejos de acabar con la conversación, continúa achacando a su padre su escasa capacidad de debate. "Te llevo la contraria y no te gusta que te contradigan. Hay que hablar. Prefiero acatar lo que dices para no crear conflictos", concluye el brasileño.

El padre de 'Ney' le reprocha que "que fea es la arrogancia". Es ahí cuando la falta de respuesta por parte del goleador acaba con la paciencia de su padre. "¿Sabes lo que significa 'arrogancia'? Cuando no escuchas y dices 'esa es mi opinión'. "Te pido que seas humilde. Cuando veo que ya no me escuchas, me preocupo. Cuando no escuchas a nadie, caes en trampas. Te tienden trampas todos los días", advierte 'Neymar Pai'.

Su padre, clave

La figura de Neymar Da Silva no es baladí en la carrera de Neymar Jr. El delantero brasileño salió muy joven del Santos, fichó por el Barça y ya como estrella fichó por el PSG. En todos esos procesos el papel de su padre ha sido clave. Tanto que en los conflictos judiciales también ha estado presente trasladando la postura de su hijo.

Da Silva fue quien acabó con los rumores sobre un regreso al Barcelona y el que quitó importancia a la lucha legal entre ambas partes. Un pacificador en cuestiones como esa, pero también un pilar en el proyecto de Neymar para obtener sus objetivos económicos.

