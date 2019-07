El padre de Neymar niega su fichaje por el Barcelona: "Eso no procede"

Durante los últimos días, las informaciones que colocan a Neymar de vuelta en el Barcelona han ido aumentando. Cada vez se habla más de la llegada del brasileño al Camp Nou después de dos años sin conseguir los objetivos en el PSG, club al que puso rumbo en el verano del 2017 para poder lograr ganar el Balón de Oro alejado de la sombra alargada de Lionel Messi.

Sin embargo, en el Paris Saint-Germain no ha conseguido ser ese buque insignia y por la cabeza del futbolista, según diversas informaciones, solo pasa la idea de volver a Can Barça para así reencontrarse con sus grandes amigos Messi y Luis Suárez, pese a saber que en la Ciudad Condal no sería la pieza angular del proyecto, ya que ese puesto está dirigido en exclusiva para el '10'.

Pese a todo ello, el padre de Neymar Jr. ha querido salir al paso de los rumores. Neymar Senior se encuentra en Brasil y ha hablado para Fox Sports sobre la situación real del futuro de su hijo. Preguntado sobre estas informaciones que colocan al futbolista en el Barcelona, el padre y agente ha asegurado que "eso no procede". "Estoy Brasil y me quedo aquí hasta la presentación de mi hijo en el París", ha dicho Neymar Sr.

No viajará a Barcelona

El padre del internacional canarinho ha dejado claro que no pondrá rumbo a la Ciudad Condal y que regresará a Europa solo solo cuando tenga que estar en París para la vuelta al trabajo de su hijo. Mientras todos estos rumores continúan saliendo, el futbolista sigue con su recuperación después de lesionarse con la selección de Brasil en un amistoso previo a la Copa América 2019.

Neymar Jr. REUTERS

Para Fox Sports también ha hablado André Cury, intermediario en las negociaciones de jugadores brasileños con el Barça. Este también ha negado las negociaciones por Neymar con el club blaugrana.

