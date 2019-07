Tebas no quiere que Neymar vuelva a España: "Puede no ser un buen ejemplo"

Neymar está cada vez más cerca del Barça y las reacciones no dejan de acumularse en torno a su regreso. El jugador ya estuvo años atrás en España, concretamente desde 2013 hasta 2017, pero en LaLiga tienen dudas sobre la imagen que puede aportar el delantero al fútbol español.

Así lo hizo ver Javier Tebas, presidente de LaLiga, en El Transistor de Onda Cero. Al mandatario le preocupa que pueda no ser un buen ejemplo: "Que venga Neymar... si se porta mejor. Los valores que transmitimos son muy importantes. Prefiero otro tipo de jugador. Si fuera del campo el ejemplo no es correcto yo prefiero que no vuelva a LaLiga porque no es un buen ejemplo".

En los últimos meses Neymar ha sido más protagonista fuera de los terrenos de juego que dentro de ellos. El brasileño fue denunciado por Najila Trindade por una presunta violación que habría ocurrido en París durante el mes de mayo. Un suceso que se unió a su lesión que le apartó de la Copa América y agitó toda su vida personal.

Por si fuera poco, la pasada temporada también termino con polémica para Neymar. El jugador brasileño protagonizó incidentes con un aficionado al termino de la final de la Copa de Francia. El PSG caía derrotado ante el Rennes y el delantero se encaró con un hincha que le increpaba desde la grada, terminando la discusión con un puñetazo que le costó una sanción de tres partidos.

