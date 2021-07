El agente de Braithwaite confirma que se queda en el Barcelona: "Seguirá, está muy contento"

En las últimas semanas se ha especulado con la posible salida de Martin Braithwaite. Incluso se ha llegado a decir que Jorge Mendes estaría detrás de este adiós del delantero de Dinamarca del Barcelona para firmar un nuevo contrato con el Wolverhampton inglés.

Lo curioso es que el agente que lleva los asuntos de Braithwaite no es Jorge Mendes sino que es Hasan Cetinkaya. Y este se ha mostrado de lo más contrario luego de todas las informaciones que han ido saliendo sobre el futbolista al que representa, asegurando que Mendes no tiene a ningún jugador suyo en el Barça.

"Jorge Mendes no tiene nada que ver con Martin Braithwaite, también es falso como todos los demás escritos. Jorge Mendes no tiene jugadores en Barcelona. En Wolverhampton puede concentrarse, pero yo me ocupo de mis jugadores en Barcelona", ha afirmado en declaraciones para BT.

Martin Braithwaite celebra su gol en el Dinamo de Kiev - Barcelona de la Champions League Reuters

"¿Por qué Martin Braithwaite debería cambiarse a Wolverhampton, y por qué un agente que no tiene jugadores en Barcelona debería intentar llevar a mi jugador a Wolverhampton, aunque sé que Jorge Mendes tiene buenas conexiones con clubes como Wolverhampton? Es una pérdida de tiempo para todos", ha continuado explicando Hasan Cetinkaya.

Seguirá en Can Barça

El agente ha confirmado que Martin Braithwaite seguirá vistiendo la elástica azulgrana durante la próxima temporada 2021/2022. Ha afirmado que el delantero danés está muy contento en Can Barça, club al que ha definido como el "más grande del mundo", así como ha resaltado que Ronald Koeman es "uno de los entrenadores más importantes" del planeta fútbol.

Saludo entre Koeman y Braithwaite Reuters

"Martin Braithwaite juega en el club más grande del mundo, trabaja con uno de los entrenadores más importantes del mundo. Desde el primer día hasta ahora, todo ha superado todas las expectativas en cuanto a tiempo de juego en Barcelona y bienestar en el club, y está muy contento", ha asegurado el agente.

Por último, Hasan Cetinkaya ha confirmado que el delantero danés no se moverá del Barcelona este verano, resaltado, además, que fue uno de los futbolistas más destacados en la Euro 2020: "Fue uno de los mejores jugadores de la pasada Eurocopa con unas estadísticas increíbles, y seguirá en Barcelona".

[Más información - El Barça de los despidos y las ventas 'low cost': cómo 'fichar' a Messi solo con 160 millones de euros]

Sigue los temas que te interesan