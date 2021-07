Clamor en Dinamarca por el penalti a Sterling: "Perder así es decepcionante"

Kasper Hjulmand, seleccionador de Dinamarca, negó que el penalti sobre Sterling tuviera que ser pitado y dijo que es algo que le molesta.

El técnico danés comenzó su rueda de prensa dando la enhorabuena al equipo inglés por el pase a la final de la Eurocopa.

"Enhorabuena a Inglaterra por la victoria, y, sobre todo, a mi compañero Southgate, por cómo ha trabajado en este equipo durante todos estos años y cómo ha desarrollado a los jugadores jóvenes", dijo Hjulmand.

"Es una decepción y es difícil hablar sobre esto, quizás tenga que pasar unos días. Hemos estado tan cerca...".

"Ha sido un penalti que no debería haberse pitado y me molesta. Es muy duro. Perder de esta manera es decepcionante, porque estos chicos han luchado mucho. Es amargo y nos toca digerirlo. No puedo describir con palabras lo que admiro a este equipo, por todo lo que hemos pasado. Dos personas de nuestro equipo le ha salvado la vida a uno de nuestros jugadores. Les estoy agradecido".

Mensaje de Braithwaite

Martin Braithwaite, delantero de Dinamarca, afirmó que la Eurocopa ha sido muy emotiva para todo el equipo, pero que se marchan decepcionados.

"Queríamos estar en la final", dijo el delantero del Barcelona tras la derrota en la prórroga contra Inglaterra. "Ahora solo nos sentimos decepcionados. El apoyo ha sido increíble, ha sido emotivo para todo el equipo, hemos notado a todo el país detrás nuestra", aseguró Braithwaite en rueda de prensa.

Además, alabó a Kasper Schmeichel, el portero de Dinamarca que completó siete paradas contra Inglaterra.

"Ha sido un jugador clave. Ha hecho un partido increíble. Tiene tanta energía que podría hacer lo que sea, incluso salir de la portería y marcar gol. Su trabajo ha sido espectacular", añadió.

