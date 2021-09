El Barcelona confirma que Braithwaite pasará por quirófano

Martin Braithwaite deberá pasar varios meses alejado de los terrenos de juego. Así lo ha comunicado el Barcelona en una nota oficial emitida a través de sus medios oficiales. El club ha confirmado que el delantero tendrá que ser operado por su lesión en el cartílago de la rodilla izquierda después de no haber respondido al tratamiento conservador.

Al no responder al tratamiento conservador, tanto el club como el futbolista han optado por que lo mejor es el paso por quirófano. El tiempo de baja estimado para Braithwaite es de entre tres y cuatro meses. Desde Can Barça no han querido señalar el plazo, pero para lesiones y procesos como este se baraja ese periodo alejado de los campos.

Se conocerá algo más sobre el tiempo de baja del internacional por Dinamarca después de la operación. Esta tendrá lugar en los próximos días y será entonces cuando el Barcelona emita un nuevo comunicado dando más detalles. Todo esto llega después de que las alarmas saltasen en el entrenamiento de este domingo.

Fue este domingo cuando Braithwaite recayó de su lesión. De ahí a nuevas pruebas médicas y a confirmarse que el tratamiento conservador no estaba funcionando. Koeman conoció así que perdería al danés para los próximos meses y, por supuesto, para el duelo de este martes ante el Bayern Múnich, con el que los culés abren una nueva edición de la Champions League.

Braithwaite se lesionó en el partido frente al Getafe, previo al primer parón internacional de la temporada 2021/2022. No viajó con su selección y se quedó recuperándose en la Ciudad Condal. Pero el resultado del trabajo de estas últimas semanas no ha dado sus frutos y ahora se quedará varios meses en el dique seco. Su lesión se suma a las de otros delanteros como son Dembélé y el 'Kun' Agüero.

Comunicado íntegro

"El jugador del primer equipo Martin Braithwaite tiene una lesión femoropatelar en la rodilla izquierda, que no ha respondido al tratamiento conservador. El jugador danés será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El club facilitará un nuevo parte médico una vez finalizada esta intervención.

Martin Braithwaite, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2021/2022 Reuters

El jugador danés ha participado en tres partidos de Liga este curso. Braithwaite ha disputado 226 minutos en lo que va de temporada con el Barça, participando en tres goles. El delantero culé marcó un doblete en el estreno de la competición doméstica en el Camp Nou contra la Reía Sociedad. Además, repartió una asistencia en ese mismo duelo".

