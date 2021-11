Xavi Hernández, sincero antes de medirse al Villarreal: "Estamos en una situación de urgencia"

Xavi Hernández no se corta a la hora de analizar su Barça. El equipo no pudo pasar del empate contra el Benfica en su último partido, pero el entrenador de fútbol catalán no se marchó descontento con el juego y llegó a afirmar que había sido un partidazo. Sin embargo, asegura que al equipo le falta dar un poco más en ataque y atreverse con el último pase.

El técnico del FC Barcelona pasó por rueda de prensa en la previa del partido contra el Villarreal para hablar sobre la actualidad del equipo y sobre lo que espera de sus jugadores en un partido tan complicado como el del Estadio de La Cerámica contra un club que está en buena disposición de meterse en los octavos de Champions.

Partido contra el Villarreal

"El Villarreal es un equipo más ofensivo que los que nos hemos encontrado hasta ahora. El Espanyol defendía más en bloque bajo y ahí les sometimos. El Villarreal presiona en campo rival y quiere tener el balón. Es un equipo de Champions con uno de los mejores entrenadores del mundo. Será un partido difícil en su campo, que es más pequeño de lo normal. Será un partido complicado en un campo que no se nos da bien. Será un partido distinto".

Buena impresión del equipo

"Estoy contento en muchos aspectos. En defensa estamos bien. Tenemos una buena presión. Estoy muy contento, también con la estrategia. Estamos trabajando bien. Hay momentos en los que también tenemos mejorar en el último pase. Tenemos jugadores muy jóvenes y esa situación les cuesta como me costaba a mí con 18 años. Más que en el gol, es ahí donde tenemos que trabajar. Gol hay, pero tenemos que atrevernos más, no solo hacer lo correcto".

Fichajes de confianza

"Quiero rodearme de gente de mi confianza, gente fiel. Para mí una persona fundamental es Ricard Pruna. Veremos cuando puede venir, es el mejor médico que ha tenido el Barça. Después él decidirá quién sigue y quién no. Yo le agradeceré a la gente que está todo lo que ha hecho, pero quiero gente de mi confianza. Pruna nunca debería haber abandonado el club, eso fue un error. Es una cuestión de confianza".

Situación de Ansu Fati

"Ya veremos como está. Ya ha empezado a correr y las sensaciones son buenas. Es un jugador que después de una larga lesión ha tenido otra muscular. Ya veremos si corremos el riesgo. Lo hemos visto con Dembélé, que regresó antes de tiempo por hacer un esfuerzo tremendo. Con Ansu Fati lo tenemos que ver porque es un jugador tremendo. Tenemos que ver sus sensaciones para el partido contra el Bayern de Múnich".

Ventas de Ansu o Pedri

"Nosotros necesitamos a todos nuestros jugadores. El objetivo es que todos estén felices aquí, no están en venta y queremos que rindan al máximo. No es nuestra idea vender a este tipo de futbolistas".

Villarreal, rival directo

"Sería muy importante ganar en un campo difícil. Es un rival directo que va a pelear por la Champions. Es un punto de inflexión. Estamos en una situación de urgencia en la que hay que ganar cada partido. Está claro que vamos a por los tres puntos".

Críticas al ADN Barça

"Que cada uno opine lo que quiera, yo respeto a todos. Yo estoy contento con el equipo. Estamos trabajando bien, estamos bien en defensa, rozando la excelencia en valores y nos falta el último tercio, ser más valiente, entender bien el dos contra uno y el uno contra uno en banda. En líneas generales estoy bastante satisfecho. Mi idea de juego es ser protagonista con balón, someter al rival con balón en su campo. Eso hay que hacerlo 90 minutos y ganar. En estos días estoy bastante satisfecho".

Futuro de Riqui Puig

"Riqui es uno más de la plantilla. Contamos con él como con todos. Tenemos muchas competiciones. Él tiene un talento innato y es capaz de dar ese pase que tanto necesitamos. Es un jugador que puede jugar entre líneas".

Dembélé, entre algodones

"Físicamente está bien. No está al 100% y el otro día hizo un esfuerzo tremendo. Muestra un gran compromiso. Mañana nos dirán cómo está".

Futuro de Dembélé

"Tuve una charla personal con él. Le transmití mi postura y la importancia que tiene para mí en el juego. No solo para ahora, sino también para el futuro. Según él me ha dicho está contento y feliz. Ojalá pueda renovar, pero depende del club y de él. Puede marcar diferencias y ojalá todo se resuelva bien".

El 'efecto Xavi'

"No puedo vaticinar el futuro. Yo creo que el equipo está bien y estoy satisfecho. Veo a la plantilla con buena actitud y con una buena predisposición, pero a partir de aquí hablan los resultados. Si mañana no ganas ya no hay efecto. La idea la van cogiendo, quiero un equipo protagonista y agresivo. Nos falta ese poquito en tres cuartos de campo para hacer más cosas, pero los resultados son los que hablan y los entrenadores marcan el rumbo".

El miedo a Xavi

"No sé si hice daño con mi fútbol. No estoy pendiente de los rivales, estoy pendiente de la afición del Barça. Tengo la sensación de que se ha generado ilusión y eso lo tenemos que devolver. Vamos a dejar todo para ganar. Yo solo he podido ver a rivales como Espanyol o Benfica y todos da un plus contra el Barça. Supongo que les pasará a Real Madrid, Atleti o Sevilla, todos dan un plus contra el grande, pero no creo que animadversión contra nuestro estilo. Yo noto la ilusión del público y hay que devolvérselo con trabajo y resultados. Eso no va a faltar porque de eso me encargo yo".

Jugar con los jóvenes

"Por el resumen que he visto, nos falta gol porque nos falta atrevimiento. Hay momentos que tenemos que dar el pase definitivo y eso no pasa. A mí me pasaba con 18 años, pero para eso estamos los técnicos y los analistas, para ayudarles a sacar su talento. En todos los inicios cuesta y más con un cambio de entrenador. Hay futbolistas que saben lo que es nuestro estilo de juego y nos va a ir bien, somos optimistas”.

Posibles fichajes en invierno

"En cuanto a los fichajes no podemos hablar cada día de un nombre y de un jugador. El mercado de invierno dictará si tenemos capacidad par reforzarnos o no. El delantero del Barça tiene que entender el aprovechamiento de los espacios. Deben tener buena asociación, saber jugar de cara y tener gol. Depende del perfil se pueden adaptar, pero cualquiera que tenga estas características se puede adaptar al Barça".

Preocupación con los extremos

"Todas las posiciones nos preocupan, desde la portería hasta el delantero. El extremo lo entiendo como una posición del todo o nada. Puedes tener una media hora de escándalo, pero si después lo intentas tres veces y no te vas, lo pierdes todo. Es una posición muy psicológica, depende mucho de su acierto. No es como un central. Por eso lo rotamos mucho. Necesitamos esa posición e iremos variando posiciones y jugadores, pero también perfiles".

Cuenta con Umtiti y Lenglet

"Umtiti y Lenglet están bien, son dos ejemplos para la plantilla. No puedo decir lo contrario de nadie, hay muy buena actitud, todos merecen jugar. Seré injusto con muchos de ellos, pero eso es bueno para el equipo porque hay competitividad. En cualquier momento les podemos necesitar a ellos y a todos. El otro día elegimos a Lenglet por el perfil del Benfica y por sus cualidades".

Más protagonismo en ataque

"Confío en todos mis jugadores. Se tienen que atrever. No metes gol si no lo intentas, si no tiras, si no metes ese último pase. Pero no pasa nada, ya lo iremos recuperando, como la presión, como el robo. Yo creo que es falta de atrevimiento y no de confianza".

Reflejado en Busquets

"Todos tienen perfil de llegar al área y de meter gol. Todos tienen buenas condiciones físicas que yo no tenía. Nico, Gavi o Pedri las tienen. Todos tienen disparo desde fuera del área. Quizás con quien más me identifico es con Busquets porque su manera de entender el juego que era lo que yo intentaba hacer".

Trabajo con Dembélé

"Para mí como entrenador lo más importante es que hemos comenzado en octubre y lo que buscamos es que en mayo los jugadores sean mejores. Es mi objetivo como entrenador porque así estaremos más cerca de los títulos. Para mí es un reto enseñar a Dembélé cuándo regatear, cuando atacar el desmarque, cuando tirar a puerta. El extremo es un jugador diferente y les enseñamos individualmente con vídeos y tácticas especializadas. También tienen que aprender cuando el equipo necesita que no pierdan el balón".

La quinta amarilla de Busquets

"Busquets tiene cuatro amarillas, pero es inteligente. Es el termómetro del equipo, también lo es de la Selección. Es un líder absoluto y seguro que sabe gestionar esa situación y ojalá tarde en llegar esa quinta tarjeta amarilla".

Fichaje de Manchester United

"¿Un jugador del Manchester United? Cantona. En serio, lo del mercado de invierno ya lo veremos. Mateu Alemany ha sido muy claro, los movimientos ya veremos lo que se puede hacer. De momento no se puede hacer ninguno, así que ya lo veremos más adelante".

Un Barça con urgencias

"No es una situación fácil, no tenemos ningún colchón de puntos, estamos muy lejos de los de arriba. No queda otra que ganar. No está siendo fácil, pero vamos por buen camino. Los resultados dictarán todo, pero soy positivo por lo que he visto ahora en partidos y entrenos. Hemos tenido la personalidad que quiero en líneas generales. Vamos a ver cómo estamos mañana, pero hay que mantener lo que ya hemos tenido".

El nivel de Araujo

"Con Araujo estoy encantado. Tiene una personalidad que es brutal, disfruta defendiendo y eso es difícil de encontrar. Es fundamental por su carácter. Pero todos están dejándose la piel, desde Piqué hasta Eric, incluso Umtiti cuando juegue no dudo que lo hará. Hay que mantener esos aspectos del juego siempre".

