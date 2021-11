El Barcelona no puede con el Benfica y se jugará el pase a octavos de la Champions ante el Bayern

El Fútbol Club Barcelona deberá esperar a la última jornada de la fase de grupos de la Champions League para saber si entra en los octavos de final de la competición o no. Los de Xavi Hernández no pudieron con el Benfica en el Camp Nou, pese a que con la entrada de Ousmane Dembélé tuvieron opciones de ganar. Pero el partido acabó con el empate a 0 inicial y se jugarán el ser o no ser frente al todopoderoso Bayern Múnich. [Narración y estadísticas: FC Barcelona - Benfica]

Si en su primer partido como entrenador culé, Xavi sorprendió con la alineación de Ilias, esta vez fue Demir el que formó parte del once titular del Barça en la visita del Benfica a territorio culé. El canterano compartió ataque con el ya habitual Gavi y con un Memphis Depay que todavía no sabe lo que es marcar un gol con el Barcelona en la Champions League.

Con el recuerdo de la victoria del Benfica en Lisboa por 3-0, el equipo azulgrana saltó al terreno de juego con sed de venganza. Para ello contaba con el 'efecto Xavi', pero si en el debut del nuevo técnico el Barcelona se salvó de milagro, con un más que cuestionable penalti, frente a los portugueses no es que fueran inferiores, pero no acabaron de resolver las jugadas de ataque.

Sonó así el himno de la Champions League en el Camp Nou y la realización tuvo que subir el volumen ante los insistentes pitos por parte de la afición blaugrana. El Barcelona salió dominante al campo, pero también cometiendo fallos en la salida del balón como el casi le cuesta un disgusto en el 5', acabando la jugada con un disparo lejano Yaremchuk que atrapó sin problemas Ter Stegen.

Los locales respondieron a través de una acción de Demir. Tiro cruzado del extremo que rozó lo justo Vlachodimos para desviar a córner. Con el paso de los minutos, los azulgranas se fueron sintiendo cada vez más cómodos, tanto que incluso Araújo se animó a probar suerte tras un robo de balón y una combinación con Nico.

El Barça de Xavi quiere el balón y eso ya se nota. Las oportunidades para el conjunto culé se fueron sucediendo, pero ya fuesen Nico, Gavi o Jordi Alba el que lo intentase, siempre se encontraron los jugadores azulgranas con el mismo muro. Un muro llamado Vlachodimos.

Doble susto del Benfica

La posesión no siempre es sinónimo de victoria y sino que se lo digan al Barcelona, que después de probar a Vlachodimos una y otra vez, se encontraron con el susto de la gran ocasión de Yaremchuk en jugada ensayada, que fue anulada después por fuera de juego. A este aviso le siguió otro más serio. Otamendi marcó para el Benfica, pero el gol no subió al marcador porque a la salida del córner el esférico había salido por línea de fondo.

Otamendi celebra su gol antes de que fuera anulado Reuters

Antes del descanso, el Barcelona tuvo una más. Pero el disparo con rosca de Demir se estrelló en el palo. Los jugadores enfilaron así a vestuarios con 45 minutos por delante y mucho en juego para uno y otro bando. Con el Bayern Múnich ya clasificado, el otro billete para los octavos del grupo acabará en manos de Benfica o Barça.

En clave de central

En la reanudación, los de Xavi siguieron dominando, pero el equipo careció de un plus de velocidad en los primeros compases de la segunda parte. Y en esas volvió a aparecer Otamendi. El central salvó in extremis para evitar el gol de Memphis Depay a remate a bocajarro.

El Benfica fue contrarrestando fuerzas y cuajando un notable partido. No es casualidad que el equipo lisboeta llegue a la última jornada de la fase de grupos con opciones de meterse en octavos, aunque para ello deberá ganar sí o sí al Dinamo de Kiev el próximo 8 de diciembre.

El Barça dio un paso adelante con la entrada de Dembélé al verde del Camp Nou. El extremo francés hizo emplearse a fondo a la defensa y al portero del Benfica, llegando a salvar Gilberto una del galo y anticipándose después a otro intento de Jordi Alba. Pero fue un central el que rozó el gol. Bueno, de hecho, lo marcó. Araújo puso a los aficionados culés en pie, pero al igual que el de Otamendi, el tanto no subió al luminoso por fuera de juego previo al tanto.

El gol anulado a Araujo Reuters

Con el tiempo reglamentario cumplido, el Barcelona tuvo opciones de marcar el gol de la victoria, pero fue el Benfica el que estuvo más cerca de hacerlo. Tormenta perfecta de los lusos que culminó Seferovic de la peor de las maneras. El jugador falló a puerta vacía con Ter Stegen ya superado y con esto uno y otro equipo se repartieron los puntos. Todo en juego en la última jornada para ambos y el Barça sabiendo que deben ganar sí o sí al Bayern Múnich para no mirar lo que hace el Benfica ante el Dinamo de Kiev.

FC Barcelona 0-0 Benfica

FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo (Eric Garcia, 86'), Piqué, Lenglet (Dest, 86'); Nico González, Sergio Busquets, De Jong, Alba; Demir (Dembélé, 66'), Gavi y Memphis.

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigl, Joao Mario (Taarabt, 59'), Grimaldo (Seferovic, 80'); Rafa Silva (Lázaro, 70'), Everton (Pizzi, 70'); y Yaremchuk (Darwin Núñez, 59').

Árbitro: Sergei Karasev (RUS). Amonestó a Piqué (48'), del Barcelona, y a Grimaldo (36'), Joao Mario (48'), Vlachodimos (90+') y Taarabt (95') por el Benfica.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League, disputado en el Camp Nou (Barcelona, España) ante 49.572 espectadores.

