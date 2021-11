El Barça sueña con un nuevo y polémico fichaje: "Mi referente siempre ha sido Xavi Hernández"

Joshua Kimmich es uno de los nombres propios del fútbol en la última semana. El jugador alemán había defendido en las últimas semanas la no vacunación por la falta de estudios a largo plazo y el club de la Bundesliga le había impuesto diferentes normas disciplinarias para evitar contagios. Pese a todo, tras un brote en el seno de la plantilla, el germano será baja al dar positivo en los últimos controles. Por esto, precisamente, se perderá el partido ante el FC Barcelona de Champions League.

El Barça de Xavi Hernández podría ser otro de los grandes nombres que caerían a la Europa League. Si no ganan al equipo bávaro en Alemania, el Benfica podría arrebatarles la segunda posición del grupo ganando al Dinamo de Kiev. Los culés no pudieron con el cuadro portugués en el Camp Nou, pese a que con la entrada de Ousmane Dembélé tuvieron opciones de ganar. Pero el partido acabó con el empate a 0 inicial y se jugarán el ser o no ser frente a los germanos.

El conjunto alemán se ha convertido en un polvorín tras el estallido de esta polémica. Aún así, el recuerdo de las últimas humillaciones a las que ha sometido el club de Baviera a los culés son un precedente que gusta en tierras germanas y preocupa en la ciudad condal. El Barça se lo jugará todo ante el mismo equipo que le endosó el famoso 2-8 en Lisboa. Precisamente por esa ciudad también pasan sus opciones ya que el Benfica recibe al equipo ucraniano en el Estadio Da Luz.

Joshua Kimmich, durante un partido con el Bayern Múnich REUTERS

Kimmich no pasa por un buen momento en la entidad, hasta el punto que se empieza a hablar sobre su futuro. El escándalo de la vacunación ha hecho que su popularidad haya decrecido de forma radical. Era un ídolo de la afición alemana, pero los problemas con la población para inmunizarse le han señalado negativamente. Alemania está lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño y crece el nerviosismo ante la llamada 'sexta ola'. Eso ha cambiado su situación.

¿Una salida?

Kimmich renovó precisamente este verano hasta 2025. En un primer lugar, el Bayern se quitaba de otros problemas y atajaba lo antes posible la renovación de uno de sus jugadores emblema y más importantes. Tras el 'caso Alaba', que se marchó libre al Real Madrid, los alemanes se han puesto manos a la obra para alargar contratos. Ahora no están seguros de que sea una idea tan buena después de lo sucedido este mes de noviembre con Joshua.

Esto mantiene en alerta a todos los grandes de Europa, interesados en un jugador de sus cualidades. "Mi modelo y referente siempre ha sido Xavi, del FC Barcelona. Nunca fue el mejor, pero tenía una gran visión de juego, dominaba los pases, tenía buena técnica... Me impresionó, quería parecerme a él. Le conocí una vez, durante una concentración en Doha, en 2019, y fue un momento increíble", aseguró el bávaro en declaraciones al Bild en el mes de marzo.

