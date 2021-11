Djokovic, Kimmich e Irving dan la espalda a la Covid: el tridente antivacunas del deporte aguanta la presión

El mundo del deporte ha sido clave en la promoción de las vacunas contra la Covid-19. Y, como se ha podido comprobar, la efectividad de estas ha reducido notablemente los contagios en los diferentes equipos. Lo que antes eran encuentros aplazados de forma habitual, ahora son casos extraordinarios. Sin embargo, tres estrellas mundiales han roto esa concordia. Novak Djokovic en el tenis, Joshua Kimmich en el fútbol y Kyrie Irving en la NBA de baloncesto son el tridente de esta campaña.

Los tres, por el momento, siguen con sus mismos postulados a pesar de la presión que llevan viviendo durante los últimos meses. Tanto a nivel competitivo como a nivel mediático, sus opiniones sobre la vacuna son la pregunta habitual siempre que aparecen ante la prensa. Y, después de haber comenzado sus diferentes temporadas y de numerosos requerimientos, todos continúan defendiendo una postura idéntica.

El caso más radical es el Kyrie Irving, quien sí se ha mostrado abiertamente antivacunas vinculando esta campaña contra la Covid-19 como una idea satánica. Una teoría que incluso llegó al Congreso de los Diputados en boca de presidente Pedro Sánchez. "Hay una estrella de la NBA que dice que no se quiere vacunar porque hay una conspiración para vacunar a los negros y conectarlos con un ordenador que tiene un plan satánico", llegó a recitar para criticar la postura.

Novak Djokovic celebra su puesto de número 1 de la ATP en 2021 Reuters

Sin embargo, Novak Djokovic y Joshua Kimmich han defendido posturas más calmadas, pero igual de férreas respecto a la vacunación. En el caso del serbio se desconoce si se ha vacunado contra la Covid-19, aunque todo hace pensar que no por sus vinculaciones con corrientes antivacunas. Kimmich, por su parte, sí que ha confirmado que no tiene ninguna dosis y ha sido quien ha explicado su postura con mayor detalle. Lo que es evidente es que ninguno ha cedido pese a los intereses que podrían tener en el aspecto deportivo y en el económico.

Djokovic, por ejemplo, dejó en el aire su participación en el Open de Australia si se obliga a estar vacunado. "Hasta que no salga no hablaré más", aseguró sobre ese requerimiento. "No se puede discriminar a alguien si decide por si mísmo si quiere o no vacunarse". Una posición que ya había replicado en los meses previos y que se suma a su polémico torneo que acabó con numerosos contagios en plena pandemia.

Kimmich, jugador del Bayern de Múnich, ha sido algo más explícito al reconocer que muchos le tienen como ejemplo y que su decisión influye notablemente. "Soy consciente de mi responsabilidad", espetó cuando afirmó que esperará a que "haya estudios a largo plazo" para saber si vacunarse es lo correcto. En su caso, el Bayern ha sido criticado por mantenerle en la plantilla a pesar de que Kimmich, como cualquier otro no vacunado, pasa mayores controles periódicos para evitar contagios.

Tanto Djokovic como Kimmich han podido competir sin mayores complicaciones hasta esta fecha. Pese a ello, y a la vista de nuevas medidas en Alemania o los requisitos en el Open de Australia, esa situación de comodidad deportiva podría cambiar. Kimmich, sin ir más lejos, no podrá alojarse en el hotel junto a sus compañeros vacunados.

Irving, el más radical

El jugador de los Nets no ha podido disputar ningún partido ni entrenamiento con la franquicia de Brooklyn desde que comenzara la temporada. Irving no está vacunado y no lo estará por su postura. Una negativa que, siguiendo las normas NBA, no le impiden competir. Sin embargo, las leyes de Nueva York sí que le impiden entrenarse en las mismas instalaciones cerradas que sus compañeros, lo que llevó al equipo a apartarle de forma indefenida.

Irving, además, pierde un porcentaje de sueldo por cada partido que no disputa. Una atmósfera que, lejos de hacer cambiar de opinión a la estrella estadounidense, ha hecho que Irving gane apoyos entre ciertos aficionados. Además, en los Nets se abrió la puerta a que el base pudiera sumarse al equipo a finales de enero tras la llegada del nuevo alcalde, cuya promesa sobre la Covid-19 hablaba de rebajar algunas medidas para los funcionarios.

Kyrie Irving, el más radical de este 'tridente', podría salirse con la suya en caso de volver a jugar en enero. Djokovic, por el momento, ha firmado un 2021 casi redondo sin haber tenido que confirmar que está vacunado. Y Kimmich, hasta que Alemania no ha ampliado las restricciones, estaba compitiendo sin mayor complicación.

