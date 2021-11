Koeman llega a un acuerdo con el Barça para la rescisión de su contrato

Ronald Koeman ha dado marcha atrás a su postura inicial de no negociar con el FC Barcelona. El técnico holandés transmitió por activa y por pasiva que no estaba dispuesto a perdonar ni un solo euro al club, pero finalmente ha recapacitado para desenquistar una situación que amenazaba con alargarse indefinidamente.

Finalmente, el técnico neerlandés y el Barça han llegado a un acuerdo económico para la rescisión del anterior contrato que tenía el entrenador con la entidad azulgrana. Koeman fue cesado de su cargo cuando todavía le restaba una temporada más por cumplir, pero la situación que atravesaba el club le hizo a Joan Laporta tomar una decisión muy drástica a pesar de que había decidido darle un voto de confianza.

Sin embargo, el tropiezo contra el Rayo Vallecano en Madrid supuso el fin de la etapa del neerlandés que se montó a ese famoso avión siendo entrenador del Barça y se bajó de él ya fuera de su cargo. Ahora, Koeman ha terminado accediendo a un acuerdo por el cual cobrará un total de 10 millones de euros y no los cerca de 13 'kilos' que le correspondían tal y como ha informado El Periódico de Cataluña.

Puede parecer una rebaja mínima, pero en la situación económica que se encuentra el Barça, cada millón que pueda salvar es un pequeño balón de oxígeno al que seguir agarrado para no desfallecer. Y las negociaciones con Koeman, que han sido muy tensas, han terminado de una manera bastante satisfactoria para ellos.

Fin al conflicto

El entrenador holandés quería llegar a un acuerdo por todos los medios sin que la situación se alargara en exceso. Por ello, no le ha quedado más remedio que terminar accediendo a aceptar la última oferta del Barça para no extender la contiende entre ambas partes. Las relaciones han terminado de manera muy deterioradas y a Koeman le ha dolido que su salida no haya estado a la altura que creía merecer después de ser toda una leyenda del club.

Sin embargo, desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia, la tensión entre ambos ha sido constante. La nueva junta directiva no quería al holandés como su entrenador y Koeman sabía que, en cuanto los resultados no fueron los esperados, su puesto estaba en entredicho, ya que no había una confianza de futuro como ahora sí la hay con Xavi Hernández, quien ha terminado siendo su sucesor previo paso de Sergi Barjuan como interino.

Ahora, Koeman ya está desligado totalmente del Barça después de haber cerrado este importante acuerdo y que era uno de los frentes abiertos que tenía el club, que también celebra este pacto para seguir avanzando y poder centrar en aspectos de actualidad. Koeman ya es pasado y Laporta y su equipo necesitan mirar hacia delante, especialmente para estudiar la posibilidad de poder fichar en invierno.

Ronald Koeman, que llegó de la mano de Josep Maria Bartomeu tras la destitución de Quique Setién y después de la debacle del 2-8 ante el Bayern de Múnich, ha terminado saliendo después de vivir en primera persona la época más controvertidas que ha vivido el club en su historia.

