María Ramos, el nuevo prodigio de la natación que con solo 15 años ya bate récords de España

La natación es uno de esos deportes que suele estar marcado por la precocidad de manera habitual. Son muchos los grandes talentos que salen a la luz a edades muy tempranas. En esa línea sucede igual que en otras disciplinas como el baloncesto, el tenis o la gimnasia. Niños convertidos en estrellas por su espectacular rendimiento.

Los Campeonatos de España de piscina corta han supuesto el estallido definitivo de unos los mayores talentos de la natación nacional de los últimos años. Se trata del caso de María Ramos, una chica de tan solo 15 años de la que muchos ya esperan resultados muy importantes en el futuro.

Aunque todavía es corto para correr, lo que ha demostrado María en Palma de Mallorca, donde se están celebrando los nacionales, es impresionante. Es imposible no ilusionarse cuando chicos tan jóvenes son capaces de rendir a un nivel tan alto y en el caso de María ha dejado asombrado a todos, tanto a competidores como a expertos que suelen seguir la salida a la luz de jóvenes promesas.

El ejemplo de María es tan espectacular y asombroso que merece la pena resaltarlo porque no está brillando por encima de otras jóvenes, sino que lo está haciendo entre parte de la élite de la natación española, pues compite en pruebas profesionales y no en categorías inferiores. Si con solo 15 años es capaz de plantar cara a las más grandes, qué podrá hacer si su progresión técnica y su crecimiento físico no se detienen.

María Ramos en los Campeonatos de España de Piscina Corta 2021 RFEN

La prueba estrella de María ha sido, hasta el momento, el 50 braza, una prueba que no es olímpica, pero en la que puede sacar todo su potencial y que le permitirá ir desarrollando todas sus facultades. Es ahí donde ha brillado con luz propia hasta colgarse el oro. Además, lo ha hecho dejando a todos con la boca abierta gracias a sus dos récords nacionales absolutos. Sí, con solo 15 años María ya puede decir que es la nadadora más rápida de toda la historia en esta prueba.

El anterior registro estaba en posesión de la nadadora Conchi Badillo y fue conseguido en los Campeonatos de Europa del año 2009. De esta forma, María ha tumbado un registro que llevaba en vigor los últimos 12 años. Y ella lo ha hecho dos veces en tan solo unas horas. Es por eso que su futuro asusta por muy cautos que se pretenda ser con su grandeza.

En las eliminatorias previas, María consiguió bajar el récord de Conchi, que estaba en 30.37, en dos centésimas. Esto ya suponía un hito histórico, pero no sería el último. En la final, con toda la presión y las ganas por estar en la lucha por las medallas, María sacó su mejor versión y se lanzó al agua para cuajar una actuación memorable. Al final, oro nacional para la deportista española y nuevo récord de España, haciendo suyo el registro con un crono final de 30.27. Números que recordará toda la vida y que podrían marcar un antes y un después.

Victoria contra Jessica Vall

Todos se han quedado alucinados con lo que ha sido capaz de lograr María. Es muy difícil batir un récord nacional con tantos años de vigencia y además hacerlo dos veces en los mismos campeonatos. Ella ha sido capaz de hacerlo y ya promete seguir cumpliendo retos en futuras competiciones.

Sin embargo, otra cosa que ha destacado de su participación es por delante de quien se ha llevado la victoria. Nada más y nada menos que por encima de una de las grandes estrellas de la natación española en los últimos años, Jessica Vall, quien tiene en su haber experiencias tan importantes como haber disputado Juegos Olímpicos.

Jessica Vall durante unos Campeonatos de España de natación Europa Press

El 30.68 de la barcelonesa fue suficiente para hacer segunda, pero supuso también quedar a años luz de una chica de 15 años que, si nada se tuerce, está llamada a hacer cosas muy grandes en el futuro. Sin duda, conseguir este resultado teniendo en cuenta la presión que supone nadar enfrente de una bestia de la piscina como Jessica le da todavía más valor a ese éxito.

Jessica puede presumir de haber sido campeona de Europa y medallista mundial además haber llegado a competir en dos Juegos Olímpicos, los de Río de Janeiro 2016 y los últimos de Tokio 2020. Después de haber demostrado su valía por todo el mundo de manera notable, se ha encontrado delante con un prodigio que podría tomar su relevo muy pronto a pesar de que solo tenga 15 años.

El nacimiento de una estrella

Es habitual querer poner por encima de su estado natural a chicos con un talento especial y por encima de la media. Es imposible que todos lleguen a lo más alto a pesar de estar destinados a ello. Sin embargo, María ya puede presumir de que con 15 años ha hecho parte de ese recorrido. En su adolescencia ha conseguido ser campeona de España, tener récords históricos y batallas contra grandes estrellas.

Es por eso que su camino hacia la cumbre ya lleva pasos avanzados y no se puede calificar de talento que podría brillar en el futuro porque lo hace con luz propia en el presente. Aún así, solo tiene 15 años y por ello necesita ir despacio y con calma en un deporte muy habituado a correr con los jóvenes.

Podio del Campeonato de España de Natación en piscina corta 2021 RFEN

María pertenece al Colegio Gredos San Diego, un centro en el que la joven nadadora española está llevando a cabo no solo su preparación como deportista, sino también su formación académica. El centro hace las veces de colegio y de club deportivo para que jóvenes talentos de la natación puedan cumplir su sueño y llegar lo más alto posible. Es allí donde también han celebrado los éxitos de este prodigio de la natación. Además, crece de manera imparable de la mano de su entrenador, Asís Galán.

El reto de María y del propio Gredos San Diego no es otro que cumplir el objetivo de las históricas estrellas del centro Jimena Pérez y Nico García, quienes pueden presumir de haber competido en unos Juegos Olímpicos. Todavía es pronto para asegurar si María puede convertirse en la próxima referencia de la natación española al nivel de estrellas conocidas por todos como Mireia Belmonte o la propia Jessica Vall. Sin embargo, lo que es indudable es que la ilusión por tener un diamante ha crecido tras la irrupción de este joven talento que ha explotado en Palma.

