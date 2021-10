La UEFA cambiará la norma del fuera de juego por el gol de Mbappé en el España - Francia

El fútbol cambiará tras la Nations League. La UEFA ha refrendado la decisión de Anthony Taylor durante el España - Francia en la jugada que decantó el encuentro para la selección gala. Kylian Mbappé marcó un gol de forma correcta teniendo en cuenta la interpretación de la actual normativa con los fuera de juego. Roberto Rosetti, jefe de los árbitros del organismo continental, lo ha explicado este viernes reconciendo que también están valorando el cambio de la normativa.

Rosetti, considera que "Anthony Taylor tomó una decisión correcta basada en la Ley existente y su interpretación oficial", ya que "el jugador intervino deliberadamente para jugar el balón y el oponente no interfirió en el juego". Las protestas de los jugadores españoles estaban fundamentadas en el espíritu del juego, ya que no tiene sentido que, si Eric no se lanza a por el balón o se tira pero no lo golpea, la jugada habría resultado invalidada.

Es por lo que el Director de Arbitraje de la UEFA ha reconocido que debe haber cambios. "Esto nos muestra que la interpretación actual de la regla parece estar en conflicto con el espíritu de la propia regla, que es evitar que cualquier jugador se aproveche de su posición de fuera de juego. La postura de la UEFA es que hay formas de mejorar la redacción para que se ajuste al objetivo de la regla del fuera de juego y al espíritu del juego. Ya me he puesto en contacto con mis colegas de la FIFA y de la IFAB y debatiré las soluciones en la próxima reunión del Panel de Asesoramiento Técnico del IFAB", desvela.

Polémica en el España - Francia: el gol de Mbappé en fuera de juego que puede valer un título

El día 27 de octubre se reúnen todos los paneles de la IFAB, por lo que la norma ya se podría revocar de cara a la temporada 2022/2023. Son varias las cuestiones que se revisarán. Además de esta del fuera de juego, también se discutirá el nuevo sistema de detección automática de los fueras de juego. Las manos volverán a ser protagonistas, así como se valorará la utilidad de la norma que obliga a los porteros a tener uno de sus pies sobre la línea de fondo antes de que se lance un penalti. Por último, se estudiará si regresan los tres cambios a todas las competiciones.

