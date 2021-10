Infantino y Wenger defienden su Mundial cada dos años: la Super Bowl, los kilómetros de Messi...

La visita de Gianni Infantino a Israel está dando para mucho. El presidente de la FIFA también aprovechó su encuentro con los medios para defender su idea de celebrar un Mundial de fútbol cada dos años. Mientras, Arsène Wenger está esta semana haciendo varias apariciones públicas en Francia donde también está tratando de explicar este planteamiento que cambiará el calendario tradicional. Ambos hacen varias comparaciones curiosas que no han pasado desadvertidas.

"La Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? La reputación de un evento depende de su calidad, no de la frecuencia. Cada año tienes un Super Bowl, Wimbledon o la Liga de Campeones y todos están emocionados y esperando", respondió Infantino ante uno de los motivos que esgrimió la UEFA para oponerse a la idea, la magia de la espera cada cuatro años. Las mofas no se han hecho esperar a esta comparación.

"Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación. Ya hemos decidido que habrá una Copa del Mundo con 48 selecciones a partir de 2026. Si se llevará a cabo durante dos o cuatro años, todavía está en la fase de consulta. Precisamente porque es un torneo mágico, tendría que celebrarse con más frecuencia", defiende Infantino.

Infantino sigue!

Infantino está convencido de que es necesario disputar el Mundial bienal. El presidente de la FIFA tiene planeado seguir con su gira para explicar el plan para llevar a cabo este cambio y este sábado llegará a Chile para tratar de seguir ganando apoyos. Se reunirá con el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, y con autoridades del deporte.

Wenger insiste

Este martes, Wenger también habló sobre la situación del proyecto que están estudiando. "Lo que propongo es reducir el número de partidos clasificatorios y agruparlos, dar espacio a una competición internacional al final de la temporada y hacer una separación real entre el fútbol de clubes y las selecciones", defendió el nombrado como director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA.

Entiende la parte emocional e histórica de que haya un Mundial cada cuatro años, pero cree que el fútbol debe evolucionar desde este punto. "Sobre todo, en un ciclo de cuatro años, un jugador sudamericano que juega en Europa, como Lionel Messi, vuela 330.000 km solo para ir a jugar partidos. Con mi sistema, solo serán 130.000. Sabemos, por los estudios de los médicos, que son los viajes repetidos, los choques climáticos y las diferencias horarias de más de tres horas los que cansan a los jugadores", argumenta sobre la gran ventaja que tiene su cambio.

