Polémica en el España - Francia: el gol de Mbappé en posición dudosa que vale un título

Mucha polémica en el España - Francia. El equipo francés anotó el segundo gol del partido después de una jugada muy dudosa. Mbappé batió a Unai Simón tras un pase en profundidad de Theo Hernández y que sirvió para adelantar a su equipo. La jugada fue revisada por parte del VAR después de las protestas de los jugadores de Luis Enrique. La posición del delantero parece ser claramente adelantada a la defensa española, pero aún así se dio validez al gol.

La situación que se vivió en el segundo tanto de Francia fue realmente extraña. Cuando todos daban por hecho que el gol sería anulado, el colegiado del encuentro señaló el centro del campo y dio sentido a la especial celebración de Kylian Mbappé, que había corrido como un loco hacia la banda para celebrar su tanto.

De nuevo Benzema y Mbappé habían sacado la cara por el conjunto de Deschamps. Sin embargo, el tanto del delantero del PSG fue de lo más polémico. Tal y como demuestran todas las imágenes, su posición parece ser antirreglamentaria ya que en su carrera parte por delante de Eric García y de Marcos Alonso, los dos jugadores más rezagados.

La explicación de una jugada muy complicada puede estar en la actuación del central del FC Barcelona. Después de que el balón salga de los pies de Theo, Eric, en su intento por cortar el esférico, llega a rozarlo para evitar que no le llegue a Mbappé, pero sin éxito. De esta manera ese leve toque es el que podría habilitar la posición de un Kylian Mbappé que ya no miró hacia atrás.

Las imágenes ofrecidas, que no fueron para nada buenas, no dejan ver con toda la claridad necesaria si la posición de Mbappé es realmente correcta o si la legalidad del tanto reside en ese pequeño toque de Eric. El final de la historia fue la felicidad de los jugadores de Francia celebrando el tanto que tanto esperaban a pesar de que no han tenido grandes ocasiones para lograrlo.

Un final muy cruel para la España de Luis Enrique que se marcha del partido con un sabor amargo después de una acción polémica que ha costado un título, el de la UEFA Nations League. Una final que ganó en emoción en la segunda parte después de un primer tiempo que bastante insípido.

