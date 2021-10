La polémica mano de Koundé que no fue señalada como penalti durante el España - Francia

La mano de Koundé que no fue penalti

Claro penalti que el árbitro no pitó a favor de España. Los cambios en las normas de la IFAB han hecho que esta acción de Jules Koundé tras un centro de Rodri Hernández no se señalen. La Selección y Francia empataban superada la media hora de juego, el cero a cero imperaba en el marcador. El del City puso un balón al área que fue cortado por el sevillista de esta manera. El VAR revisió la decisión, pero no fue corregido por lo mencionado.

🖐 ¡Pide España mano de Koudé en al área!



📺 El VAR la ha analizado y ha dicho que no es penalti ¿Qué te parece?#EspañaFranciaRTVE #NationsLeaguehttps://t.co/G6RfH4nSTI pic.twitter.com/qk2unK9tng — RTVE Deportes (@deportes_rtve) October 10, 2021

