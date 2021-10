Messi vuelve a las andadas y saca su carácter con Argentina: nueva bronca con el árbitro Sampaio

Argentina le ganó a Perú por la mínima en la jornada 12 de las Eliminatorias de Clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Sin embargo, al equipo de Lionel Scaloni, quien más le preocupaba no era su rival, sino la persona encargada de poner paz y orden en el choque.

Esa función recaía sobre el colegiado Wilton Sampaio, un árbitro que no ha tenido partidos especialmente tranquilos cuando le ha tocado dirigir a la albiceleste y que, además, ha tenido numerosos enfrentamientos con Leo Messi. El '10', como capitán del equipo, es uno de los encargados de hablar con él y de realizar las protestas más importantes, por lo que conoce de sobra a Sampaio.

En el duelo ante Perú, Messi y toda la selección de Argentina se quejaron amargamente de la dureza y de la agresividad con la que se había empleado el equipo rival, que contó con la permisividad del colegiado. Por ello, el jugador del PSG no pudo evitar cargar duramente contra él, acusándole de un trato de favor con sus oponentes: "El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito".

View this post on Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Unas declaraciones muy duras de Messi que apuntan directamente a errores que considera provocados y malintencionados contra su figura y contra su equipo. Ni siquiera después del choque Messi consiguió calmarse y subió unas fotos a sus redes sociales en las que analizaba cómo había sido el choque, ganado gracias a un gol de Lautaro.

"Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno tres puntos importantes que nos acerca al objetivo".

Victoria de Argentina

Quien también analizó el encuentro fue su técnico Lionel Scaloni: "El equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso. No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Perú juega bien, es un rival muy difícil. Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado. Hoy se notó un poco el cansancio, jugar una triple fecha en Sudamérica es desgastante. Lo sacamos adelante y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos".

#ARGPER #Albiceleste #WCQ

Argentina [1] - 0 Peru | GOAL! Lautaro Martinez



Follow me to never miss any goal highlights

pic.twitter.com/eBaaJn3wiI — Ronard Addo (@ronard_addo) October 15, 2021

Por último, el guardameta del equio albiceleste Emiliano Martínez, ofreció así sus explicaciones sobre cómo había ido el choque para ellos: "Sabíamos que Perú iba a ser un rival difícil y si ganaba se acercaba a los puestos de clasificación. Es un equipo muy duro y tiene un técnico argentino que nos conoce mucho. Realmente la solidez defensiva nos está dando alegrías. Sabemos que adelante uno o dos goles vamos a meter. Siempre lo decimos: si defendemos bien, vamos a ganar muchos partidos".

"A veces no se juega bien y hay que ganar igual. Hoy creo que no jugamos como queríamos pero sí conseguimos la victoria. Me siento muy cómodo con los defensores. Leandro también nos da un balance a la hora de defender. Estoy seguro atrás de ellos".

[Más información: Bartomeu abre fuego contra Joan Laporta: "Dejar marchar a Messi sí que es una mala decisión"]

Sigue los temas que te interesan