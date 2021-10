Bartomeu abre fuego contra Joan Laporta: "Dejar marchar a Messi sí que es una mala decisión"

Tras varios meses en la sombra viendo como Joan Laporta y su equipo vertían todo tipo de críticas contra su gestión y contra su junta directiva, Josep Maria Bartomeu ha decidido salir del ostracismo y romper su silencio de forma contundente. En primer lugar, apuntando contra el actual máximo mandatario y en segundo lugar reestructurando la versión que se ha dado sobre la situación financiera del FC Barcelona.

Bartomeu ha participado en una ronda de entrevistas con medios como Mundo Deportivo, Sport y Esportiú donde ha repasado todos y cada uno de los principales puntos de su gestión. Además, no ha perdido la oportunidad de señalar directamente los errores de gestión de su sucesor que, para él, superan los suyos, que no son ni tantos ni tan grandes.

"Este verano han dejado marchar a Leo Messi y esa sí que me parece una mala decisión. Jugar sin Leo Messi representa que hay que cambiar muchas cosas. Yo como presidente no quise que Messi se fuera e hice todo lo posible, todos los esfuerzos, para que Leo no se fuera del club".

La firma del nuevo contrato de Messi con Bartomeu.

Respecto al ámbito económico, Bartomeu se ha apresurado a aclarar que el Barça no está ni ha estado en riesgo de disolución y que la culpa de esta situación la ha tenido la crisis derivada de la Covid-19. Además, apunta a que su gestión y la de toda su junta directiva ha sido seria y responsable.

"El club no tiene riesgo de disolución y es viable con muchos recursos. Se está dando un discurso alarmista. El Real Decreto dice que las pérdidas por la Covid nunca serán pérdidas que permitan llegar a la disolución del club, que tiene activos de jugadores, patrimoniales, digitales y tienen un valor en balance bajo pero alto a nivel de mercado. Por eso es imposible que esté en riesgo de disolución".

"Nuestra gestión no fue nefasta y lo dice LaLiga, la UEFA y los auditores. Con 180 millones de beneficios, y con Forbes valorándonos como el club más valioso del mundo. Esa gestión seria y rigurosa se vio truncada por la aparición de la pandemia, que llevó a una bajada de ingresos de unos 500 millones".

Bartomeu frena el alarmismo

De esta forma, Bartomeu se ha querido dirigir directamente a socios y aficionados para evitar que cunda el alarmismo, ya que según él la situación no es ni mucho menos tan mala o crítica: "Sí pido que desaparezca la preocupación en los socios. El club es viable, tiene muchos recursos para salir de este problema y sin la pandemia hubiera perdido sólo 50 millones en la 2020-21. Las cifras tan tremendistas son las auditadas, pero tienen un impacto enorme por la pandemia. Es imposible de controlar y ha afectado a los grandes clubs europeos".

La junta directiva de Bartomeu presenta el proyecto Barça Studios FC Barcelona

El expresidente ha sacado la cara también por todos los miembros de su equipo, de los que dice confiar en que nunca se apropiaron de ingresos que no les correspondían: "No tengo miedo. Nadie de mi junta ha metido la mano en la caja. Esto no se puede esconder y después de tantos meses ya lo sabríamos. Primero hicieron la auditoría y como no salió nada hicieron la due diligence. Pueden ir haciendo lo que quieran".

Bartomeu cierra su discurso dando ánimos a Ronald Koeman y poniendo en valor su gestión al frente del equipo y su valía: "Está preparado, pero hay que tener paciencia para que buena construir un equipo sin la presencia del mejor jugador del mundo. Creo que en la plantilla hay mucho talento, sobre todo talento joven".

[Más información: El Barça puso en peligro al público del Camp Nou por riesgo de caída de fragmentos en 21 partidos]

Sigue los temas que te interesan