El padre de Maguire, pisoteado y con costillas rotas tras la estampida de Wembley en la final

La final de la Eurocopa continúa dando de qué hablar. Si después de que Italia se proclamase campeona tras vencer a Inglaterra en los penaltis se conoció que Lando Norris había sido víctima de un robo, además de los intolerables ataques racistas que han sufrido jugadores como Rashford, Saka o Jadon Sancho, ahora se ha sabido lo que le pasó al progenitor de uno de los futbolistas del combinado inglés.

Harry Maguire ha sido el que ha revelado este mismo miércoles que su padre podría tener dos costillas rotas después de que fuese arrollado por la muchedumbre que intentó colarse a la fuerza en Wembley para ver la final de la Euro 2020. El padre del central se vio en medio del caos y tuvo "problemas para respirar", tal y como ha confirmado el internacional inglés.

Alan Maguire fue embestido y pisoteado por la "estampida" de esas personas que intentaron entrar de una manera inaceptable al mítico estadio londinense. El hombre de 56 años se encontraba entrando al campo junto al agente de su hijo, Kenneth Sheperd, a la zona designada de Wembley para las familias de los futbolistas de los Three Lions.

Harry Maguire, en un partido de la selección de Inglaterra en la Eurocopa 2020 Reuters

En declaraciones para el diario The Sun, Maguire ha hablado sobre lo sucedido y ha destacado que, afortunadamente, en esta ocasión no llevaba a ninguno de sus sobrinos o de sus hijas con él: "No fue una buena experiencia, le dejó tocado. Pero tuvo suerte porque en todos los otros partidos a los que ha ido (en la Eurocopa) llevaba sobre los hombros a mi sobrino o a una de mis hijas".

No se puede repetir

El defensa del Manchester United ha hecho, además, un llamamiento a los aficionados para que no se vuelvan a repetir episodios como el ocurrido en la final de la Eurocopa el pasado domingo. Imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han dejado en mal lugar a los seguidores ingleses.

"He visto muchos vídeos y he hablado con mi padre y mi familia. Los que peor lo pasaron fueron mi padre y mi agente. Espero que podamos aprender de esto y asegurar que no vuelve a pasar", ha sentenciado un Harry Maguire que ha vivido una de las caras más feas del fútbol con lo que le ha sucedido a su padre por la actitud de unos indeseables.

[Más información - La emotiva carta de un niño de 9 años a Rashford: "Estoy orgulloso de ti, siempre serás un héroe"]

Sigue los temas que te interesan