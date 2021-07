Carta de Rashford: "Soy un hombre negro de 23 años y jamás pediré perdón por ser quién soy"

La selección de Inglaterra no pudo conseguir el objetivo y acabó cayendo en 'su final' ante la Italia de Chiellini, Bonucci y Donnarumma. Los Three Lions perdieron en los penaltis ante un Wembley rendido a ellos. Y después de la derrota han llegado unos ataques racistas a jugadores como Rashford, Jadon Sancho o el jovencísimo Saka del todo intolerables.

El mundo del fútbol se ha volcado en su defensa y ha sido Rashford el que ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales. El delantero del Manchester United pide perdón por haber fallado el penalti: "Siempre confío en mí mismo a la hora de tirar un penalti, pero esta vez algo no iba del todo bien. Sentí que decepcioné a mis compañeros. Sentí que decepcioné a todo el mundo".

"Todo lo que puedo hacer es pedir perdón", afirma el futbolista. Por lo que no va a pedir perdón, y por supuesto que no debe hacerlo, es por ser quién es. Y es que esos ataques racistas contra su persona reciben también una contundente respuesta: " Soy Marcus Rashford, tengo 23 años, y soy un hombre negro de Withington y Wythenshawe, en el sur de Manchester. Si no tengo nada más, eso es lo que tengo".

"Entiendo las críticas a mi actuación en el campo, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debió ir dentro, pero jamás me disculparé por quién soy y de dónde vengo", escribe un Marcus Rashford que salió al campo junto a Jadon Sancho, precisamente, para tirar uno de los penaltis. Pero el destino es cruel en muchas ocasiones y a los ingleses les mostró su peor cara en este 11 de julio de 2021 que ya es historia del fútbol.

Mensaje íntegro

"No sé siquiera por dónde empezar y no sé cómo traducir a palabras todo lo que siento en este momento. He tenido una temporada difícil, creo que es algo que ha visto todo el mundo y probablemente, he llegado a esta final con falta de confianza. Siempre confío en mí mismo a la hora de tirar un penalti, pero esta vez algo no iba del todo bien. En el camino hacia tirar este penalti quise tomarme mi tiempo, pero desafortunadamente el resultado no fue el que deseaba. Sentí que decepcioné a mis compañeros. Sentí que decepcioné a todo el mundo. Ese penalti era todo lo que podía contribuir para el equipo. Podría meter un penalti en cualquier momento, pero ¿por qué ese no? Lleva repitiéndose ese momento en mi cabeza una y otra vez desde que chuté ese balón y todavía no hay una palabra que pueda describir todo lo que siento. Una final. 55 años. 1 penalti. Historia. Todo lo que puedo hacer es pedir perdón. Ojalá pudiera ser diferente.

Marcus Rashford se lamenta tras fallar un penalti en la final de la Eurocopa 2020 Reuters

Quiero dedicarle unas palabras a mis compañeros. Este verano ha sido una de las mejores concentraciones que he tenido en mi vida y ha sido gracias a vosotros. Se ha creado una hermandad irrompible. Vuestro éxito será el mío. Vuestros fracasos serán los míos. He crecido en un deporte donde esperaba leer sobre mí. Fuera cual fuese mi color de piel, donde haya crecido, o la manera en la que dedico mi tiempo libre fuera del campo. Entiendo las críticas a mi actuación en el campo, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debió ir dentro, pero jamás me disculparé por quién soy y de dónde vengo. No puedo sentirme más orgulloso de vestir esos tres leones en mi pecho y ver a mi familia animándome entre una multitud de miles de personas. He soñado con días así.

Los mensajes que he recibido hoy han sido muy reconfortantes y he visto la respuesta en Withington, que me ha hecho llorar. La comunidad siempre me ha protegido y sigue haciéndolo. Soy Marcus Rashford, tengo 23 años, y soy un hombre negro de Withington y Wythenshawe, en el sur de Manchester. Si no tengo nada más, eso es lo que tengo.

Para todos aquellos preciosos mensajes, muchas gracias. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes".

