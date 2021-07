Hamilton defiende a los jugadores de Inglaterra ante los ataques racistas: "Es repugnante"

La Eurocopa ha dejado grandes momentos para el fútbol. Desde volver a ver reinar a Italia, a la solidaridad mostrada con Eriksen o los goles, paradas y jugadores que han puesto su nombre en letras de oro en el panorama durante el campeonato. Pero el broche final tuvo un sabor amargo en lo que se refiere a Inglaterra y es que los ataques racistas a sus internacionales se han sucedido tras la tanda de penaltis.

Jadon Sancho, Rashford y Saka han sido las víctimas de estos intolerables insultos y ataques que han tenido lugar desde el pasado domingo. El propio Rashford ha elevado la voz en una emotiva carta en sus redes sociales que se ha vuelto viral y que ha tenido la respuesta de un joven aficionado inglés de 9 años que ha sido muy aplaudida.

El mundo del fútbol se ha volcado en su defensa, pero no solo desde el deporte rey se denuncia lo sucedido. Lewis Hamilton también ha utilizado sus redes sociales para mandar un contundente mensaje a aquellos que utilizan el color de la piel para sentirse superiores a los que son sus iguales.

"El abuso racial en redes sociales contra nuestros jugadores después del partido de ayer es inaceptable. Este tipo de ignorancia debe ser parada. El comportamiento repugnante de unos pocos muestra cuánto trabajo queda por hacer. Espero que esto abra una conversación sobre la aceptación", comenzaba escribiendo el piloto de Fórmula 1 en Instagram.

"Debemos trabajar por una sociedad que no exija a los jugadores negros que demuestren su valor o su lugar en la sociedad sólo a través de la victoria. Al final, todos los integrantes del equipo de Inglaterra deberían estar muy orgullosos de su logro y de cómo nos han representado", concluía Hamilton adjuntando una foto en la que se ve a Rashford, Saka, Sterling y Jadon Sancho.

Defensa a Bottas

Pero la defensa de Hamilton no ha quedado ahí, también se ha extendido a su compañero Bottas. En declaraciones para Motorsport-Total, el piloto británico ha señalado que son "la pareja que ofrece mejores resultados en lo que respecta al equilibrio dentro del equipo".

"Conocer mi relación con Valtteri hace que sea un gran compañero de equipo. Siempre lo he dicho. Para ser sincero, siento que actualmente somos la pareja que ofrece mejores resultados en lo que respecta al equilibrio dentro del equipo y al conocimiento de cómo podemos desarrollar nuestro coche", ha afirmado el heptacampeón del mundo.

"No estaré aquí siempre y tampoco Valtteri pero, por ahora, creo que lo hemos hecho bien a lo largo de los años y podemos seguir haciéndolo. La gente tiene que dejarle en paz a veces para que pueda concentrarse en su trabajo. Vamos a seguir trabajando juntos como equipo, como lo hemos hecho durante muchos años. Siempre he dicho que, en general, Valtteri es el mejor compañero de equipo que he tenido", ha sentenciado.

