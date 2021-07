La emotiva carta de un niño de 9 años a Rashford: "Estoy orgulloso de ti, siempre serás un héroe"

El mundo del fútbol está consternado por todo lo que ha sucedido después de que Inglaterra cayese ante Italia en la tanda de penaltis durante la final de la Eurocopa. Southgate realizó varios movimientos durante la segunda parte de la prórroga pensando en los lanzamientos desde el punto de los once metros.

Sin embargo, el 'tiro le salió por la culata' al seleccionador inglés. Jadon Sancho y Marcus Rashford fallaron sus respectivos lanzamientos, siendo Bukayo Saka el que erró el otro. Los tres han sido víctimas de ataques racistas desde entonces y son cada vez más los que salen en defensa de los jugadores tras los intolerables insultos en su contra.

Fue Rashford el que durante la noche del lunes utilizó sus redes sociales para escribir una emotiva carta que no tardó en hacerse viral. Y a este mensaje le ha seguido una respuesta por parte de un niño de 9 años. Un aficionado que ha escrito una carta en respuesta a la del delantero del Manchester United de su puño y letra.

"Querido Marcus Rashford, espero que no estés triste por mucho tiempo porque eres una buena persona. El año pasado me inspiraste para ayudar a las personas menos afortunadas, y en el partido me inspiraste de nuevo para a ser siempre valiente. Estoy orgulloso de ti, siempre serás un héroe", son las palabras que Dexter, pequeño aficionado inglés, ha dedicado a su ídolo.

Aplauso a Rashford

En su carta Marcus Rashford afirmó que no entendía qué pasó, por qué falló, pero sí que no se sintió bien al ir al punto de los once metros: "Siempre confío en mí mismo a la hora de tirar un penalti, pero esta vez algo no iba del todo bien. Sentí que decepcioné a mis compañeros. Sentí que decepcioné a todo el mundo. Ese penalti era todo lo que podía contribuir para el equipo. Podría meter un penalti en cualquier momento, pero ¿por qué ese no? Lleva repitiéndose ese momento en mi cabeza una y otra vez desde que chuté ese balón y todavía no hay una palabra que pueda describir todo lo que siento".

La decepción por lo sucedido lo entiende, lo que no le entra en la cabeza, ni a él ni a nadie, son los ataques racistas que ha sufrido por fallar ese penalti: "Fuera cual fuese mi color de piel, donde haya crecido, o la manera en la que dedico mi tiempo libre fuera del campo. Entiendo las críticas a mi actuación en el campo, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debió ir dentro, pero jamás me disculparé por quién soy y de dónde vengo".

Antes de finalizar su carta, el delantero escribió unas palabras que ya son historia del fútbol y del deporte: "Soy Marcus Rashford, tengo 23 años, y soy un hombre negro de Withington y Wythenshawe, en el sur de Manchester. Si no tengo nada más, eso es lo que tengo".

