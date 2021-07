Ivanisevic: "Djokovic es como en las películas, tienes que matarle 27 veces y aun así se levanta"

Novak Djokovic volvió a reinar en Wimbledon y empató con Roger Federer y Rafa Nadal en lo más alto del ranking de tenistas con mayor número de Grand Slam en sus vitrinas. Sobre el éxito del tenista serbio ha hablado Goran Ivanisevic, campeón en el All England Club en el año 2001 e integrante del cuerpo técnico que acompaña a 'Nole' por el circuito.

El extenista ha hablado sobre Djokovic, en unas declaraciones recogidas por la ATP: "Djokovic es como en las películas. Tienes que matar a ese tío 27 veces y aun así se levanta, y le tienes que matar de nuevo y se levanta, se levanta... Es fantástico lo que ha hecho Djokovic. Estoy orgulloso de ser testigo de esto y ser parte de ello. Djokovic va a hacer historia, creo firmemente que lo hará".

Para Ivanisevic hay pocas dudas sobre que sea 'Nole' el tenista del 'Big Three' que acabe con mayor número de Grand Slam cuando acaben sus respectivas carreras, aunque cree que aspirar a llegar a los 30 es mucho decir: "Todo es posible. No voy a decir que alcanzará 30 Grand Slams porque es un camino muy largo".

Djokovic con el trofeo de Wimbledon Reuters

"Pero hace cinco, seis o siete años, hablábamos de Roger Federer y solo de Federer. Ahora tenemos a Rafa Nadal y a él compitiendo por ver quién es el mejor de la historia. Para mí Novak es el mejor de la historia. Está escribiendo la historia. Lo hará en el US Open. Estoy seguro de que lo hará y ganará los cuatro Grand Slam en un año", ha añadido.

Trabajar junto a 'Nole'

Goran Ivanisevic también se ha referido a cómo es trabajar con Novak Djokovic: "Trabajar con él es un privilegio, es un honor, lo es todo, pero no es fácil. Hay mucha presión. No pensamos en el final, solo contamos las victorias. Hay presión, no es fácil, pero es divertido. Es todo un reto. Está haciendo historia. Es increíble".

"Cuando ganó Roland Garros ganó mucha confianza y eso te ayuda a jugar bien. Ha habido partidos que no ha demostrado su mejor juego y aún así ha ganado. Eso es porque es un campeón. Venimos de los Balcanes y para la gente de los Balcanes todo es posible. Cuando nadie lo espera, creamos algo. Somos gente muy especial", ha continuado el extenista.

GOAT

Djokovic busca ser el mejor tenista de todos los tiempos y no va a parar hasta conseguirlo: "Djokovic sigue mejorando. Compite mejor cada día. Es un competidor increíble. Hace algo nuevo cada día. Incluso cuando no está jugando su mejor tenis gana, así que imagínate cuando juega su mejor tenis".

"Es imposible batirle. Es imposible que puedas creer que le puedes ganar. En estos momentos es imbatible. Tuvo apuros ante Shapovalov pero logró tiros increíbles. Hace cosas increíbles en la pista. Es impresionante. Cada día hace algo nuevo y mejor. Y no se detendrá, no quiere parar", ha finalizado Ivanisevic.

