Djokovic: "Nadal y Federer me han ayudado a estar aquí porque me obligan a mejorar siempre"

Novak Djokovic está en la cima del tenis. El serbio ya puede presumir de no tener a nadie por encima, al menos en lo que al cuadro masculino se refiere. El número 1 del mundo ha igualado el récord de 20 Grand Slams de Roger Federer y Rafa Nadal y ya amenaza con situarse en la punta de lanza de esta lista.

Sin duda, un registro histórico al que ha llegado a base de talento y mucho trabajo para alcanzar la cima del éxito después de tener a Roger y Rafa a años luz. Sin embargo, en los últimos años ha recortado diferencias a marchas forzados y ya ha logrado lo que era cuestión de tiempo, situarse junto a ellos en lo más alto de la historia del deporte de la raqueta.

No obstante, Djokovic, que ha sufrido en estas dos semanas en Wimbledon para alcanzar este hito, ha reconocido que su ambición y sus ganas no tienen límites y por eso ya ha amenazado con no quedarse aquí. Aún así, ha confesado que cree sinceramente que ninguno de los tres grandes del tenis han ganado ya su último Grand Slam y por eso vaticina que la pelea entre el 'Big Three' no se quedará ahí.

Djokovic, Nadal y Federer, el 'Big Three'

Con su sexto entorchado en Londres y bajo la atronadora ovación del All England Club, el serbio ha hecho historia después de vencer a un correoso Matteo Berrettini en tres sets. Una sexta corona que ha llegado en su séptima final en tierras británicas. Además, supone su tercer Grand Slam de la temporada, ya que va camino de apuntarse los cuatro grandes de una tacada demostrado su apabullante dominio. A estos cuatro títulos podría unir también el oro olímpico, completando el Golden Slam, algo que nadie ha conseguido jamás

Djokovic, muy agradecido

Tras el partido, el propio Djokovic ha querido acordarse de sus grandes rivales, a los que ha dedicado una victoria por la pelea que mantienen desde hace más de una década: "Rafa y Roger son dos leyendas del deporte que me han ayudado a estar aquí hoy porque me obligaron a mejorar en todos los aspectos para vencerles. Las primeras veces que jugué con ellos siempre perdía. Pero esto no acaba aquí y que les haya empatado significa que ninguno de los tres se va a parar".

Djokovic no quiso abandonar la pista del All England Club tampoco sin reconocer el gran papel realizado por su rival, el italiano Matteo Berrettini, en la que ha sido su primera final de Grand Slam: "Tengo que felicitarle porque sé que no es fácil perder una final de estas características. Seguro que llegarán más oportunidades para él".

Tras su victoria, 'Nole' dejó una importante reflexión que dice mucho de su mentalidad ganadora: "Me considero el mejor y creo que soy el mejor, de lo contrario no estaría hablando con confianza sobre los Grand Slams y sobre hacer historia en este deporte. Acerca del debate de si soy el mejor de todos los tiempos se lo dejo a otras personas. En estos últimos años he manifestado que es muy complicado comparar las épocas del tenis. Disponemos de diferentes raquetas, tecnología, pelotas, pistas... Estamos jugando en condiciones completamente diferentes. No es lo mismo jugar en la década de los 50 que ahora. Aún así, es un honor que muchos me consideren el GOAT".

Djokovic golpea una derecha ante Berrettini Reuters

No todo fueron buenas noticias para el serbio, que dejó en el aire su participación en los Juegos Olímpicos: "No fue una buena noticia escuchar que no habría público en las gradas. Recibí esa noticia ayer o hace dos días. Fue muy decepcionante. Escuché también que habría muchas restricciones dentro de la villa. Posiblemente tampoco te den la oportunidad de poder ver otros deportes en vivo. También habrá limitaciones a la hora de elegir el número de personas que pueden acompañarte. Tendré que pensar en los próximos días que haré. Ahora estoy un poco dividido. Está la cosa 50-50", concluyó".

Por último, el serbio se despidió con una bonita confesión sobre sus sueños de infancia después de haberse coronado una vez como rey absoluto de la hierba: "Aunque haya ganado seis veces eso no significa que no deje de acordarme que Wimbledon siempre fue el torneo que quería ganar de pequeño y que a los siete años construía el trofeo en la habitación con el primer material que encontraba".

