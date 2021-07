Federer confirma que no estará en los Juegos Olímpicos por lesión

Roger Federer causa baja en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de su decepción en Wimbledon, el tenista suizo ha anunciado que no puede acudir a Japón por un problema en su rodilla. El ganador de 20 Grand Slam ha revelado, además, que ya ha comenzado la rehabilitación "con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano".

El suizo cayó ante el polaco Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6 (4) y 6-0, en la que fue su primera derrota en tres sets en lo que se refiere a sus participaciones en el All England Club. El rosco final ya hizo pensar que algo pasaba y ahora se confirma que arrastró unas molestias en su rodilla durante la temporada en hierba que culminaron con esta dolorosa derrota en su torneo favorito.

Ya entonces se le preguntó por su participación en los Juegos Olímpicos y Federer no quiso confirmar entonces que no estaría en la cita. Hay que recordar que el equipo suizo le incluyó entre los elegidos para estar en Tokio. "No, no, como expliqué antes, me voy a tomar un par de días y sentarme a pensar. Lo siento si soy repetitivo. Dije que esperaría hasta que Wimbledon acabara y ya está acabado", comenzó explicando.

En la rueda de prensa posterior a su eliminación en Wimbledon, Roger Federer aseguró que aún no había "tomado una decisión" respecto a la cita olímpica: "Todavía no he tomado una decisión sobre hacia dónde vamos a partir de aquí. Espero hacer un anuncio más pronto que tarde, por supuesto, también para mí y para todos, mi familia y mi equipo, etc". Después de estos días de reflexión, decide dar un paso a un lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roger Federer (@rogerfederer)

Qué pasará con el futuro de Federer es todavía una incógnita. La central del All England Club le pidió que volviese coreando "un año más", pero todavía no se puede saber si el suizo estará en Wimbledon 2022. "No lo sé. Realmente no lo sé. Mi objetivo siempre fue, este último año y antes, tratar de jugar otro Wimbledon", dijo el tenista en rueda de prensa.

Comunicado de Federer

"Durante la temporada de hierba, desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza. Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano. Le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré alentando mucho. ¡Cómo siempre, Hopp Schwiz!".

[Más información - Las dudas de Federer con su futuro: "¿Volver a Wimbledon? Realmente no lo sé"]