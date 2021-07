Chiellini: "¿Jordi Alba? Yo soy así... río, bromeo, no había ninguna táctica"

Italia está preparada para disputar la final de la Eurocopa. En la previa del partido ante Inglaterra, Giorgio Chiellini ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro de Wembley y también para hablar sobre nombres propios como los de Jordi Alba, Raheem Sterling o Harry Kane. Además, se ha referido a su futuro y ha asegurado que a estas alturas de su carrera piensa en ir partido a partido: "Debo pensar día a día y vivir cada momento, en esta fase de mi carrera no puedo tener proyectos a largo plazo".

¿Cómo debe jugar Italia en la final?

"Llegaron a la final los equipos que más lo merecieron en esta Eurocopa, solo hace falta ver los números. Tienen un buen juego, grandes nombres propios, y el trabajo de Southgate les dio enorme eficacia. Inglaterra no toca el balón como España, pero encajó solo medio gol en toda la Euro y si tiene espacio puede hacerte mucho daño".

Mancini en versión Braveheart en Escocia

"Me hizo gracia, están saliendo decenas de imágenes… Harán falta tanto corazón caliente, sin el que es imposible sobrevivir en Wembley, como cabeza fría. Es impensable controlar el partido durante los 90 minutos: es una final, y para ganarla habrá que cuidar cada detalle".

Partido único en su carrera

"Son partidos que igual no llegan nunca en la carrera de un jugador, es un privilegio. Antes de estas citas hay que intentar sacar presión, las emociones son enormes y esto vale para ambos conjuntos. Hay que disfrutar esta cita con tranquilidad y algo de locura".

Kane y Lukaku, ¿qué cambia?

"Recuerdo cuando me crucé con el inglés en un amistoso la primera vez, es increíble su capacidad de tener fuerza y técnica. Soy uno de sus más grandes fans, pueden preguntarle a Paratici cuantas veces se lo dije. Ahora ellos trabajarán juntos…"

¿Llegar a la final es suficiente?

"Nosotros nunca pensamos eso, tampoco antes de las anteriores citas. Estamos disfrutando de esta aventura, respiramos un aire especial desde que empezamos. Decidí seguir en la selección porque sentía que se podía hacer algo grande y sabía que aplazar la Euro nos habría ayudado. Hay algo mágico y especial en este grupo, falta el último centímetro".

Pique con Jordi Alba

"Bueno, llevo muchos partidos en mi carrera y en los últimos años disfruto de cada encuentro siempre con la sonrisa. Rio, bromeo con los rivales, disfruto de cada momento… Solo era eso, yo soy así, no había ninguna táctica. Muchos compañeros me quieren, algún rival no, pero siempre hay respeto".

La comentada escena entre Chiellini y Jordi Alba

¿Seguirá yendo partido a partido?

"Es así, debo pensar día a día y vivir cada momento, en esta fase de mi carrera no puedo tener proyectos a largo plazo".

¿Creían en llegar a la final?

"Pensábamos hacer una gran Eurocopa, luego para llegar a una final hay detalles imprevisibles. Después del amistoso con República Checa sentimos que estábamos listos y haber jugado los primeros partidos en Roma fue un empujón más. Siempre pensé que Inglaterra llegaría a la final porque era el mejor equipo del otro lado del cuadro, y si lo dije no había ningún intento de polémica. Hay equipos que viajaron muchísimo más, como los suizos, y obviamente habrían preferido jugar más en casa, pero nosotros también tuvimos esta ventaja al principio".

Kane y Sterling

"Kane y Sterling ya no son tan jóvenes, tienen también su experiencia internacional. Cada uno tiene sus características, si me pongo a correr en campo abierto con Sterling nunca llegaré antes que él, pero igual en un balón dividido puedo ganar yo… Inglaterra tiene jugadores extraordinarios, su banquillo podría haber llegado tranquilamente a la final, pero por suerte es un juego de equipo y no de nombres propios".

