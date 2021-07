Conte saca pecho por Italia: "No tuvimos suerte contra España, fuimos mucho más completos"

Italia se ha plantado por méritos propios en la final de la Eurocopa. Los de Roberto Mancini siguen con paso firme en el torneo después de eliminar a España en los penaltis y se citarán en la gran final del domingo contra Inglaterra en un estadio de Wembley en el que serán el enemigo número 1.

Sin embargo, desde el entorno más cercano a la selección transalpina tienen plena confianza en volver a salir campeones y arruinar así la fiesta británica. Los hooligans ingleses ya sueñan con su primera Eurocopa y con su primer título desde aquella Copa del Mundo ganada en el año 1966.

Italia ha encontrado un gran defensor en su propia cosa como es Antonio Conte, técnico que acaba de ganar la Serie A con el Inter de Milán y que en estos momentos se encuentra estudiando ofertas para comenzar la próxima temporada, aunque todo hace indicar que se tomará un año de descanso después de una temporada exigente.

Antonio Conte dando órdenes durante un partido Reuters

El entrenador italiano ha ensalzado el papel del equipo entrenado por Roberto Mancini, que se ha metido en la gran final de la Eurocopa por méritos propios tras derribar a conjuntos como España, Bélgica y Austria, y que pasó la fase de grupos con pleno de victorias y sin haber encajado un solo gol. Actuaciones brillantes para lo que ha sido uno de los equipos más fuertes del torneo.

Conte ha querido salir al paso de los rumores que aseguraban que el pase a la final se debió a la suerte y no al buen partido de los azzurri, algo que ha molestado y mucho a los italianos: "Italia está en la final con todo el mérito. Porque demostró ser más completa que cualquier oponente con el que se encontró y fue capaz de manejar diferentes situaciones del juego. No tuvimos suerte con España, fuimos más completos". Así de contundente se ha mostrado en una entrevista con La Gazetta dello Sport.

El técnico italiano no solo ha hablado sobre el partido, sino que también ha analizado la labor del seleccionador español, Luis Enrique, quien cree que ha realizado un gran papel con un equipo en transición, pero sin perder la esencia de España: "Siempre he tenido un gran respeto por Luis Enrique, como técnico y como hombre, por sus valores y su obstinación. Está iniciando un nuevo ciclo a raíz de la tradición del fútbol español, con muchos jóvenes de gran talento. Hicieron un excelente torneo".

Su análisis del partido

Sin embargo, también dejó un recado sobre el supuesto dominio del conjunto español: "Mi opinión sobre el partido de España contra Italia es menos entusiasta que la de muchos otros que he leído o escuchado. Se ha hablado mucho sobre su posesión y dominio del juego. Pero ¿qué significa dominar el juego y qué debería aportar?".

"Según tengo entendido, debe conducir a acciones de gol y situaciones peligrosas para los oponentes. Y desde este punto de vista, el dominio español contra Italia no fue tan evidente. Porque puedes quedarte con la pelota todo el tiempo que quieras, pero si no creas, no lanzas ni anotas, no ganas".

Los penalties del España - Italia se convierten en lo más visto del año con más de 14 millones

Para Conte, Italia saca lecturas muy positivas de cara a la final e incluso de cara al futuro: "En el fútbol para ganar hay que saber hacerlo todo, en función de los momentos del partido. Si eres bueno en una sola cosa, no siempre es lo suficientemente bueno. El partido contra España debe fortalecernos porque hemos demostrado que sabemos hacer más que ellos".

Por último, el exentrenador del Inter de Milán destacó el trabajo de dos hombres de la vieja guardia itálica, su pareja de centrales Bonucci y Chiellini, eternos e incombustibles: "Italia es un hueso duro de roer porque casi nunca lo encuentras desprevenido, no te deja espacio, siempre te obliga a una solución complicada. Bonucci y Chiellini, ¿qué decir? A pesar de mil batallas, todavía huelen la sangre. Mentalidad ganadora, experiencia, carácter, fuerza".

