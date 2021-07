Asensio, sobre la marcha de Ramos: "Los jugadores van y vienen y el Real Madrid va a seguir igual"

El Real Madrid 2021/2022 va cogiendo forma con nuevas incorporaciones como David Alaba e históricas salidas como la de Sergio Ramos. El hasta hace poco capitán del equipo merengue no renovó con el club y puso rumbo al PSG, donde jugará hasta 2023. Una marcha muy comentada y que Marco Asensio, jugador madridista preparando los JJOO con España, valoró.

El atacante, en una entrevista con El Partidazo de COPE, destacó que Ramos siempre fue "muy importante" para el vestuario del Real Madrid y que no se imaginaba que podía abandonar el equipo. "No me lo olía, pero no estaba en su piel y en el fútbol todo puede pasar", reconoció en el programa radiofónico. Sin embargo, pidió pasar página porque el Real Madrid sigue.

"Transmitía veteranía y ayudaba a otros compañeros. Es una pérdida que es importante, pero los jugadores van y vienen y el Real Madrid va a seguir igual", afirmó Marco Asensio. Además, el balear también se 'mojó' sobre el posible fichaje de Mbappé, favorito para recalar en el conjunto blanco este mismo verano.

🇪🇸 @marcoasensio10, jugador de la @SeFutbol Olímpica y del @RealMadrid, en @partidazocope



💪🏻"No tengo miedo a volver a lesionarme"



👏🏻 "Tuve una charla muy positiva con Ancelotti"



👍🏻 "El Real Madrid tiene plantilla suficiente"



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/HDdF0WEqzN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 8, 2021

"Yo me limito a hacer mi trabajo. El entrenador, Florentino Pérez y quien haga los fichajes tienen que hacer la plantilla. A mí me gsuta jugar con los mejores. Tenemos plantilla para ser campeones. La temporada pasada, con todas las circunstancias que tuvimos de lesiones, estuvimos a las puertas de otra final de Champions", ha subrayado Asensio.

El delantero, que aseguró que le "hubiera gustado estar en la lista" de Luis Enrique para la Eurocopa, también se centró en la actualidad del Real Madrid. Asensio recordó que se enteró de la marcha de Zidane cuando estaba de vacaciones y que, cuando conoció la decisión, le envió un mensaje "de agradecimiento". Respecto a Ancelotti, ambos han tenido una "charla cortita" que fue "muy positiva".

🇪🇸 @marcoasensio10, jugador de la @SeFutbol Olímpica y del @RealMadrid, en @partidazocope



😪 "Ramos era muy importante en el vestuario. Es una gran pérdida"



❌ "No me esperaba la salida de Sergio Ramos"



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/HDdF0WEqzN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 8, 2021

"Simplemente hablamos un poco de la temporada pasada, de lo que viene ahora. Fue corta pero fue muy buena", indicó Asensio, que dio su punto de vista sobre posibles similitudes entre Carlo y Zinedine: "Puede ser. Con Ancelotti no he trabajado, pero por lo que me han dicho es un entrenador, además de todo lo bueno que tiene, que tiene un trato bueno con el jugador. Zidane parece que no pero tenía su carácter y cuando tenía que decirte algo, te lo decía".

Marco Asensio, tras olvidar por completo esa lesión que le apartó sobre meses de los terrenos de juego, se centra en recuperar su mejor versión para dar un paso al frente en el Real Madrid. Primero tendrá la oportunidad de los Juegos Olímpicos, donde la medalla de oro se ve como una seria opción.

[Más información - El PSG hace oficial el fichaje de Sergio Ramos: todos los detalles]