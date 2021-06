El zasca de Figo a Rufián por meterse con el Rey: "El diputado que iba a estar 18 meses pero..."

Luis Figo y Gabriel Rufián han vuelto a ser protagonistas en las redes sociales por un polémico intercambio de mensajes a través de sus redes sociales en el que han vuelto a dejar patente su enemistad y su disparidad de criterios políticos. En esta ocasión, el centro de la polémica han sido los indultos y la firma del rey Felipe VI. El portavoz de ERC ha comparecido en el Congreso de los Diputados para hablar sobre ello y el futbolista no ha obviado sus palabras.

En relación a las palabras de Isabel Díaz Ayuso en la manifestación del pasado domingo donde se preguntó "¿Qué va a hacer el Rey de España, va a firmar esos indultos?", Rufián respondió: "Un detalle, Fíjese que cada vez que la lía es cuando no lee lo que le escriben. Eso ya es curioso. Dicho esto, tengo una idea para el Rey. Si no quiere firmar los indultos, que abdique. Si abdica no tendría que firmar nada. Y diría que el Rey, sus antecesores, han firmado cosas peores muchísimo peores".

A pesar de pertenecer a mundos tan distintos como la política y el fútbol, son ya muy conocidos sus piques a través de Twitter donde tanto el uno como el otro han cruzado mensajes citándose, acusándose y criticándose sin que nada ni nadie les detenga. Por eso, Figo respondió al vídeo que circulaba en las redes con estas declaraciones: "El diputado que iba a estar 18 meses pero que sigue chupando del bote". La publicación se llenaba de respuestas, retuits y me gustas en segundos.

El diputado que iba a estar 18 meses pero que sigue chupando del bote. https://t.co/F5atby05bd — Luís Figo (@LuisFigo) June 16, 2021

No es la primera vez que se enzarzan con el Rey de por medio. Rufián tiró su dardo a Felipe VI en mitad de su interlocución con el ministro de Justicia en octubre de 2020. "Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados; pero en realidad son 53 porque tiene uno en la Zarzuela", espetó en el hemiciclo consiguiendo una vez más dejar estupefactos al resto de diputados y acaparando el foco mediático, por supuesto. "¿Alguna vez habéis visto a este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea?", preguntó retóricamente el ex del Barça y el Real Madrid.

