Figo, Gabriel Rufián y su último pique en redes sociales: gobiernos con Miguel Bosé y Puigdemont

Luis Figo y Gabriel Rufián han vuelto a ser protagonistas en las redes sociales por un polémico intercambio de mensajes a través de sus redes sociales en el que han vuelto a dejar patente su enemistad y su disparidad de criterios políticos. Figo, partidario de los partidos de derechas y Rufián, cercano a la izquierda, al republicanismo y a la independencia de cataluña.

A pesar de pertenecer a mundos tan distintos como la política y el fútbol, son ya muy conocidos sus piques a través de Twitter donde tanto el uno como el otro han cruzado mensajes citándose, acusándose y criticándose sin que nada ni nadie les detenga. Es curioso que Figo se pronuncie de forma tan contundente y notoria y que Rufián se meta en batallas de este tipo teniendo en cuenta que no es un adversario político.

Sin embargo, ambos no dudan en sacar sus dedos para teclear y lanzarle un órdago al otro en forma de ataque. Seguramente, de esta disputa salga peor parado el político que en teoría debería tener una imagen pública que guardar y que preservar de cara a sus votantes y de cara a posibles ciudadanos que cambiaran de idea y confiaran en él.

No parece importante tampoco demasiado lo que la gente pueda pensar y por ello, casi semanal o mensualmente, tanto Figo como Rufián se enzarzan en cruces dialéticos en los que no son especialmente cariñosos el uno con el otro. De hecho, no disimulan, se buscan y se citan para crear la confrontación.

Así lo ha hecho en esta ocasión el diputado de Esquerra con el exjugador de equipos como FC Barcelona, Real Madrid o Inter de Milán con motivo del día de la Comunidad de Madrid y con motivo del Día del Trabajador. Rufián ha querido buscar el aplauso fácil señalando a varios personajes muy reconocibles entre los que estaba el propio Figo.

Con las elecciones madrileñas en el horizonte, Rufián ha querido elaborar su propio gobierno de la Comunidad de Madrid en el que, por su puesto, estaba presente Luis Figo. Lógicamente se trataba de un gobierno ficticio y a modo de sorna señalando a personas con las que no está para nada de acuerdo en su forma de pensar y actuar.

Los 'nuevos gobiernos'

Consejero de Cultura, Nacho Cano



Consejero de Deportes, Figo



Consejero de Sanidad, Miguel Bosé



Consejero de Turismo, Toni Cantó



Consejero de Economía, Bertín Osborne



Consejera de Educación, Rocío Monasterio



Portavocía, Bea Fanjul — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 2, 2021

Por ello, Rufián situaba a Nacho Cano como Consejero de Cultura, a Miguel Bosé como Consejero de Sanidad, a Toni Cantó como Consejero de Turismo, a Bertín Osborne como Consejero de Economía, a Rocío Monasterio como Consejera de Educación y Bea Fanjul en la Portavocía. Junto a todos ellos, Luis Figo era Consejero de Deportes.

De esta forma, no se hizo esperar la respuesta del exfutbolista portugués que no rehuyó la afrenta y aprovechó su oportunidad para formar parte de este juego de acusaciones, ataques y mensajes a través de las redes sociales a los que ambos se han aficionado en los últimos tiempos.

Consejero de los 18 meses en el congreso (ni un día más), Gabriel Rufián.



Consejera de Agricultura, Meritxell Serret.



Consejera de Presidencia, Marta Rovira.



Consejero de Turismo, Carles Puigdemont.



Consejero de Economía(3%) Jordi Pujol https://t.co/TgFrZuliVP — Luís Figo (@LuisFigo) May 2, 2021

Figo, que citaba el mensaje de Rufián, empezaba su lista por su gran rival, Gabriel Rufián, matizando que era el Consejero de los 18 meses en el congreso, y ni un día más. Le acompañaban Meritxell Serret como Consejera de Agricultura, Marta Rovira como Consejera de Presidencia, Carles Puigdemont como Consejero de Turismo y Jordi Pujol como Consejero de Economía, pero solo al 3%. Lo cierto es que al luso no le faltó ni un detalle para responder a su ya 'amigo' en redes sociales. Habrá que esperar para ver si Rufián contrataca.

