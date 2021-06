Suecia no se arruga antes de su debut: "Tenemos un plan para ganar a España"

Suecia hará su debut en la Eurocopa este lunes frente a la selección española. Sobre el papel, el combinado nacional es favorito respecto al sueco. Además, será la primera parte del gran reto de quedar primero de grupo para evitar un rival muy fuerte en la siguiente ronda.

Sin embargo, Suecia no se arruga y ya ha asegurado, por boca de su entrenador, que ganar a España no es un sueño, sino el final de un plan que tiene perfectamente estructurado en su cabeza. Para ello tendrán que hacer un gran esfuerzo físico y mental, pero las ideas y las bases de su estrategia están trazadas y claras en su equipo.

"Hemos jugado varias veces contra ellos. No podemos sacar demasiadas lecturas sobre esos partidos... En casa estuvimos a punto de ganarlos. Hemos jugado bien, hemos entrenado muy bien... Estamos muy bien preparados para hacerlo bien. Luego, lógicamente, estamos tratando de prepararnos bien en las horas previas al partido. El plan táctico es muy claro. Tenemos un plan táctico y de mentalidad".

Los jugadores de Suecia, durante el calentamiento de un partido REUTERS

Así de convencido se ha mostrado Janne Andersson de las posibilidades de su equipo. Lo cierto es que una victoria le daría a Suecia grandes opciones de avanzar de ronda y, además, de poder concluir en primera posición. Por ello, estos tres puntos tienen casi más valor que ninguno para ellos.

Para España también será un partido muy especial, ya que será su debut en su propia casa, en territorio nacional. El Estadio de La Cartuja de Sevilla espera ver un buen partido de los suyos y para ello Suecia pondrá todo de su parte para arruinar las esperanzas de los hombres de Luis Enrique.

"Nosotros tenemos una buena plantilla y todos los jugadores saben lo que tenemos que hacer. El plan está claro. Luego claro que en el campo ayuda tener jugadores con experiencia. Claro que hay líderes en el campo. No estoy muy pendiente de lo que dice a prensa. Creo que los jugadores son inteligentes y que toman distancia".

El once de Suecia

Respecto a sus planes a nivel de nombres, el seleccionador sueco ha anunciado que todavía no tiene decidido qué jugadores van a formar el once titular ni qué decisión va a tomar respecto a los futbolistas que forman su 'burbuja' paralela. Al igual que España, montó un segundo equipo tras registrar dos positivos.

"No, no tengo preparado el once. Lo hago antes del partido. Esta noche tomaremos una decisión. Espero que todos los jugadores estén bien". Que sus mejores bazas lleguen recuperadas será clave para que Suecia pueda presentar ante España un nivel competitivo para frenar a una de las favoritas al título.

Robin Quaison, Alexander Isak y Pontus Jansson, durante un entrenamiento con la selección de Suecia EFE

En Suecia, de momento, lo que no temen es al calor que tendrán durante sus partidos: "Nos vamos a entrenar a esta hora por el calor, sí. Pero no creo que sea un problema. Hace mucho calor aquí, pero también hizo mucho calor en el Mundial de Rusia. No queremos estar cansados antes del partido, así que también por eso el horario, para tener tiempo de recuperación necesario".

El suceso de Eriksen

Janne Andersson también ha hablado sobre el tema más comentado del inicio de la Eurocopa, el susto de Christian Eriksen: "Cuando llegamos a España recibimos muchos mensajes en nuestros móviles. No entendíamos bien qué pasaba... Lo hablábamos entre nosotros, claro. Es una sensación muy incómoda".

"Es difícil entender las situaciones de todos los jugadores cuando pasa algo así. Lógicamente esperamos que no suceda nada igual. Lo más importante es que Eriksen se encuentra bastante bien y nosotros ya jugamos mañana y esperemos que no suceda nada más así..".

