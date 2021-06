Djokovic avisa a Nadal y Federer de que va a por el récord total: "No quiero parar aquí"

Novak Djokovic ha vuelto a hacer historia. El tenista serbio conquistó la Philippe Chatrier y se convirtió en el nuevo campeón de Roland Garros tras vencer a Stefanos Tsitsipas en cinco sets 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Una victoria que le coloca a un solo Grand Slam de igualar a Rafa Nadal y Roger Federer.

19 majors suma el tenista serbio por los 20 de Nadal y Federer. Las diferencias se estrechan al máximo y 'Nole' ya amenaza con que no va a parar aquí. Después de recibir la Copa de los Mosqueteros, la segunda en su palmarés particular, de las manos de otra leyenda como Bjorn Borg, Djokovic dejó claras sus intenciones.

"Ha sido un esfuerzo de equipo, estoy muy orgulloso, contento, no quiero parar aquí, quiero volver aquí al menos una o dos veces más", ha asegurado un Novak Djokovic que se ha convertido en el primer tenista de la conocida como 'era Open' que gana al menos en dos ocasiones cada uno de los cuatro Grand Slam.

El 'Big Three' continúa mandando si se refiere a los Grand Slam en los últimos años, pero la nueva generación pisa cada vez más fuerte y eso es algo que 'Nole' no ha pasado por alto. 14 años lleva a Tsitsipas: "No soy tan joven como Stefanos y tengo que buscar cada día nuevas motivaciones".

Para él ha tenido unas palabras Djokovic: "Entiendo por lo que estás pasando, de estos partidos es de los que más se aprende. Saldrás fortalecido de esta con la ayuda de tu equipo". Y es que el serbio le ha augurado a su rival "muchas" victorias en los cuatro grandes en un futuro no muy lejano.

Tsitsipas, emocionado

El tenista griego fue ganando por dos sets a cero, pero acabó perdiendo tras la épica remontada de un Djokovic que en semifinales ya había protagonizado una auténtica batalla contra Nadal. Tsitsipas también ha hablado tras la final, para lanzar un bonito mensaje a su verdugo en Roland Garros 2021. "Estaré contento con vencer en mi carrera la mitad de lo que tú has ganado", ha afirmado el ateniense.

