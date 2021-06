Luis Enrique: "¿Ausencia de liderazgo? Si un entrenador no es un líder, mala señal"

Este lunes 14 de junio llega el momento esperado por todos los españoles. La Selección se enfrenta a Suecia en La Cartuja de Sevilla, en el partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. Antes del encuentro, Luis Enrique ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Jordi Alba.

Recuerdo para Eriksen

"En primer lugar, me gustaría dar en nombre de toda la selección española un fuerte abrazo para Christian Eriksen, a sus compañeros y a su familia. Después de las impactantes imágenes de ayer, esperamos verle pronto recuperado y en los terrenos de juego".

Estreno ante Suecia

"El partido siempre es importante porque es como tomarle el pulso un poco a la competición. Es importante empezar con victoria, pero no será un partido fácil, primero por el rival. Tenemos ilusión, habrá situaciones determinantes y esperemos controlarlas para nuestra mano".

Renovación de la Selección

"La verdad es que la única realidad es que los años pasan para todos. Los jugadores no son eternos, se tienen que ir retirando y pasando jugadores jóvenes. En mi mente no estaba pasar por una reestructuración, pero voy haciéndolo. Es verdad que hablas de jugadores jóvenes y piensas en ir mejorando el potencial. Hay bastantes jugadores, pero también hay veteranos. Creo que es un buen mix".

Eurocopa como entrenador

"Cuando yo era jugador no me fijaba mucho en lo que hacía el míster. Y creo que pasa lo mismo ahora. Es bastante más intenso jugar una competición como esta como entrenador, hay más decisiones. Es mi primera Eurocopa, pero creo que estoy preparado e ilusionado. Ves todo, ves el estadio, cómo está, que por cierto está preciosa La Cartuja, enhorabuena por el trabajo, pero es un día muy chulo, espero que no sea el más chulo de la competición, pero sí que uno de los más porque es el estreno".

¿Falta liderazgo?

"No le falta liderazgo. Los 24, bueno 23 porque falta Busquets, tienen liderazgo porque son ellos los que están en el campo. Yo también soy un líder porque tengo que decidir cómo se juega. Si un entrenador no es un líder, mala señal".

¿El calor trastoca el plan del partido?

"El plan del partido va a ser en cada uno de ellos igual: coger el balón y hacerlo nuestro. Tenemos que controlar el juego y las transiciones del rival, cuando no tengamos el balón, presionar e intentar recuperar el balón lo más cerca de su portería. Hace calor sí, pero me esperaba más. En Madrid también ha hecho calor estos días. Sí que puede ser un condicionante, pero esta semana hemos entrenado en Madrid buscando las horas que más calor pudiese hacer para estar lo más preparados posible".

¿Quién va a ser el portero?

"Va a ser entre David de Gea, Robert Sánchez y Unai Simón. Uno de los tres".

Pasar de primera ronda

"Me encantaría y estoy convencido de ello. Pensaré eso hasta que se demuestre lo contrario, que todo lo que os he dicho no es una pose. El objetivo es clasificarse como primero de grupo, si no puede ser pues como segundo y si tampoco... pues como tercero. Sigo siendo optimista. Si no lo logramos, seré el primero en decir que no lo hemos hecho bien".

¿Se siente el líder de la Selección?

"Sí la he contestado, pero vuelvo a hacerlo. El entrenador es un líder. Aquí yo soy un líder y también todos nuestros jugadores, porque son los que están dentro del campo y toman las decisiones. En España hay 23 jugadores y son ellos los que tienen que liderar en el campo. No estoy preocupado por eso".

¿Cambio de horario por el calor en la última jornada?

"Es verdad que no hace mucho calor, se lo he dicho a una chica de la televisión sueca y se ha reído, no se lo creía. Pero es verdad que aquí hace mucho calor. Sabemos que la última jornada no se pueden cambiar los horarios porque tienen que jugarse a la vez".

Sobre el rival

"Suecia se caracteriza por un juego directo, tiene jugadores muy fuerte arriba, conocemos muy bien a Isak. También tiene buenos jugadores por fuera. Sé que va a jugar Isak, pero no sé quién le va a acompañar. Vamos a intentar hacer el partido en el que se vean nuestras fuerzas y no nuestras debilidades. Va a ser un partido intenso y difícil".

Diferencias con su primer torneo como jugador

"Lo comparo con mi primer torneo como jugador con la Selección y no es lo mismo, lo vives diferente. Decide el entrenador y tú cumples. Como jugador tienes cero complicaciones. Ahora es distinto. También nos toca este periodo de adaptación, intento disfrutarlo y sacar siempre el lado positivo".

Alineación

"Bastante peligro tiene Suecia como para estar yo aquí regalando. Desde pequeñito me dijeron que al rival, regalar pocas cosas. El portero saldrá de esos tres que tenemos. ¿Las charlas? Hace un año ya sabían mis jugadores cómo iba a jugar y los que se adaptan a esto, son los que están aquí. Ahora no podemos contar con el capitán, con Busquets, y no hay queja ni excusa, es lo que nos ha tocado. Tengo ganas de que llegue el partido".

Aspectos positivos del torneo

"Ha sido una semana difícil. Creo que una de las cosas importantes es que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y veo esto con esperanza. Deseamos que llegue el momento ya de jugar el partido".

