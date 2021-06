Conte mueve ficha tras la decisión del Real Madrid: encuentra nuevo destino en la Premier

Sigue el movimiento en los principales banquillos europeos. Una vez finalizada la temporada, diferentes nombres han abandonado sus clubes en busca de nuevos retos. Y Antonio Conte, que ha llevado al Inter a recuperar el dominio en Italia, es uno de los más cotizados. El veterano técnico llegó a sonar para el Real Madrid, pero tras la incorporación de Ancelotti a la entidad merengue, Conte tiene que buscar nuevo destino.

Un cambio de expectativas que no tiene demasiadas dificultades, pues su larga trayectoria en los banquillos y la búsqueda de algunas entidades le dejan numerosas puertas abiertas. Entre ellas las de la Premier League, donde clubes como el Tottenham quieren iniciar un nuevo proyecto tras el último cese de José Mourinho. El luso no terminó la temporada y, tras incorporar a un técnico interino, los de Levy ya buscan un sustituto de garantías.

Conte, según apuntan medios ingleses e italianos, es el mejor posicionado. El Tottenham había intentado la incorporación de Pochettino, pero el PSG no ha cedido lo más mínimo en las negociaciones. Por ello, el italiano es el favorito para ocupar el banquillo. Los primeros contactos se han producido y, según Mail, en los próximos días se podría vivir un notable avance en las negociaciones.

Además de la operación de Conte, se podría cerrar la llegada de Paratici como director deportivo. El hasta hace unos días dirigente de la Juventus gusta en la zona noble del Tottenham. Y, es más, él estaría dispuesto a compartir trabajo con un Antonio Conte al que conoce por su amplia experiencia en la Serie A. El principal problema para hacerse con el italiano será el económico, pues el salario del ex del Inter podría exceder los límites del club inglés.

Sin embargo, de firmarle, pondrán fin a una larga búsqueda. Porque Pochettino, aunque fuera el más deseado, no era la primera opción que barajaron en el conjunto británico. Antes se puso toda la atención en Rodgers y Nagelsmann. El segundo no tardó en cerrar un acuerdo con el Bayern y el primero parece cómodo en el Leicester. La opción de Conte, al menos en experiencia y éxitos en la élite, no sería negativa.

Pochettino, blindado

El PSG se ha convertido en uno de los clubes que más dificulta las negociaciones. Se está comprobando con Mbappé y con Pochettino se ha seguido una situación similar. Diversos medios franceses llegaron a apuntar que el técnico había pedido la rescisión de su contrato, pero en la cúpula parisina se hizo caso omiso y se ha reafirmado la intención de que Pochettino lidere el proyecto.

Una negativa de los de Al-Khelaifi que ha acabado por alejar al entrenador tanto del Real Madrid, como de un posible regreso al Tottenham. En ambos casos, a la espera de la confirmación de los Spurs, ya hay técnico para las próximas temporadas. Y, mientras tanto, Pochettino deberá afrontar la siguiente campaña que le queda para agotar su contrato (2022).

