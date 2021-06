Jorge Calabrés: "La carta de Zidane no está a la altura de la leyenda"

Semana agitada en el Real Madrid. Primero fue la carta de despedida de Zinedine Zidane y luego el anuncio del regreso de Carlo Ancelotti. El cambio en el banquillo blanco ha provocado muchas reacciones y en La Tribu de A Diario en Radio MARCA se debatió sobre la situación actual del club merengue.

Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU y jefe de la sección de Deportes de EL ESPAÑOL, participó este miércoles en la tertulia. Se mostró decepcionado por la vía que eligió Zidane para despedirse del madridismo y defendió la elección de Ancelotti como reemplazo en el banquillo.

La despedida de Zidane

"La carta de despedida de Zidane no está a la altura de la leyenda. No está a la altura de lo que es una leyenda del madridismo. Zidane se va del Real Madrid con un comunicado porque Zidane no quiere dar una rueda de prensa. ¿Se va Zidane o le echa el Real Madrid? El Madrid no le ha echado".

Postura del Madrid

"El Madrid respeta al máximo la opinión de Zinedine Zidane. Obviamente hay cierta tristeza, pero ¿qué va a ganar el Madrid comentando la carta de Zidane?".

El valor de Ancelotti

"El madridismo sí que está ilusionado. Estáis infravalorando a Carlo Ancelotti, que parece que el Real Madrid ha puesto a entrenar al entrenador del Puerta Bonita, con todos los respetos. Pero es que Ancelotti tiene tres Champions y no creo que cualquier entrenador gane tres Champions. ¿Jugaba mal el Madrid de Ancelotti?".

Ilusión en el madridismo

"¿Ilusión Fichando a Mbappé. Ningún entrenador te ilusiona. ¿Con Conte se hubiera ilusionado más el madridismo? ¿Con Allegri?

Koeman y Laporta

"Koeman se queda en el Barça porque no hay otro. Aquí hay gente criticando al Madrid por haber fichado a Ancelotti y el Barça tiene un entrenador que no le quiere. Laporta no le quiere y solo hay dos razones por las que está Koeman: por el finiquito que hay que pagar y porque ninguno de los otros que hay le convence, como Xavi".

[Más información: Sacchi: "¿Ancelotti? Es de los mejores del mundo; la decisión de Florentino es muy buena"]